Оголошено формат розіграшу ЧУ Суперліги Парі-Мач: що зміниться

В чемпіонаті України з баскетболу Суперлізі Парі-Матч в майбутньому розіграші будуть виступати відразу 10 команд, а не 8, как это было сезоном раніше. Про це стало відомо за підсумками зустрічі представників клубів і керівництва Федерації баскетболу України.

На заході були присутні всі учасники першості сезону 2017/2018 за винятком южненського "Хіміка", а також керівники івано-франківської "Говерли" та столичного "Київ-Баскета". Саме ці дві команди висловили бажання спробувати свої сили в елітному дивізіоні в новому розіграші.

Планується, що формат чемпіонату залишиться незмінним - 10 команд зіграють у чотири кола в регулярному сезоні, а потім розіграють медалі на стадії плей-офф.

Відзначимо, що в ході зустрічі обговорювали питання розширення каналів трансляторів ЧУ Суперліги Парі-Матч, підвищення якості телевізійних показів, впровадження системи суддівських відеоповторів на всіх майданчиках ЧУ Суперліги Парі-Матч, оптимізації календарів ЧУ Суперліги Парі-Матч і Суперліги 3х3, зменшення внеску на заявку легіонерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві виник серйозний ажіотаж через квитків на матч відбіркового турніру Кубка світу з баскетболу 2019 року, в якому збірна України прийме на своєму майданчику Латвію.