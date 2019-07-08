Офіційно: збірна України з баскетболу отримала нового тренера

Авторитетний латвійський тренер Айнарс Багатскіс підписав контракт на два роки з Федерацією баскетболу України.

52-річний фахівець очолить чоловічу національну збірну, яка у листопаді розпочне виступ у кваліфікації Євробаскета-2021.

Багатскіс добре відомий українським вболівальникам роботою в Україні: латвієць у сезоні 2011/2012 очолював "Кривбасбаскет", а з 2012 по 2014 роки тренував київський "Будівельник". З киянами Багатскіс двічі ставав чемпіоном України. Після українського етапу тренерської кар'єри латвійський фахівець працював у Росії, Туреччині, Ізраїлі та Німеччині.

Також Багатскіс сім років (2011-2017) очолював чоловічу національну збірну Латвії, яку виводив у фінальні частини чемпіонатів Європи 2011 та 2013 років, а також посів восьме місце на домашньому Євробаскеті-2015.

В минулому сезоні латвієць працював із німецьким "Бамбергом", з яким вийшов у плей-оф, посівши 5 місце у регулярному чемпіонаті Бундесліги (22 перемоги, 12 поразок).

Жеребкування групового раунду відбору Євробаскета-2021 відбудеться уже 22 липня.

Також Айнарс Багатскіс став головним тренером віцечемпіона України столичного "Київ-Баскет" — цю інформацію підтверджено офіційно. Кияни, нагадаємо, в минулому сезоні Суперліги Парі-Матч вийшли у фінал, де поступились южненському "Хіміку".

"Київ-Баскет" зіграє у Лізі чемпіонів: кияни розпочнуть виступи у першому раунді кваліфікації, де на них чекає боротьба за вихід у другий раунд відбору з чемпіоном Австрії "Капфенбергом".

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