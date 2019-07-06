ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Офіційно: гравець збірної України продовжить кар'єру в Іспанії

1.9тЧитати матеріал російською

Центровий збірної України Володимир Герун став гравцем іспанської Унікахи. Контракт українця розрахований на три роки за системою 2+1.

Свій минулий сезон українець провів також в чемпіонаті Іспанії, де захищав кольори "Бреогана". За підсумками сезону Володимир набирав в середньому 11.3 бала і збирав понад 6 підбирань в лізі ACB.

Володимир Герун

Володимир Герун

ФІБА

Також Герун став кращим в іспанській першості за кількістю зібраних відскоків у нападі - 3.4 в середньому за гру.

Новини
Экс-игрок молодежной сборной Украины перешел в "Барселону"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Герун увійшов в топ-5 кращих гравців, які претендують на звання MVP усього чемпіонату Іспанії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Володимир Герун
Місце
Іспанія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel