Офіційно: гравець збірної України продовжить кар'єру в Іспанії

Центровий збірної України Володимир Герун став гравцем іспанської Унікахи. Контракт українця розрахований на три роки за системою 2+1.

Свій минулий сезон українець провів також в чемпіонаті Іспанії, де захищав кольори "Бреогана". За підсумками сезону Володимир набирав в середньому 11.3 бала і збирав понад 6 підбирань в лізі ACB.

Володимир Герун ФІБА

Також Герун став кращим в іспанській першості за кількістю зібраних відскоків у нападі - 3.4 в середньому за гру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Герун увійшов в топ-5 кращих гравців, які претендують на звання MVP усього чемпіонату Іспанії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал