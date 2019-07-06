Офіційно: гравець збірної України продовжить кар'єру в Іспанії

Центровий збірної України Володимир Герун став гравцем іспанської Унікахи. Контракт українця розрахований на три роки за системою 2+1.
🏀 Así juega @VolodymyrGerun, nuevo fichaje del #Unicaja- UnicajaCB (@unicajaCB) 5 липня 2019 р
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💚💜 #YoSoyDelUnicaja #WelcomeVolodymyr pic.twitter.com/G75VN378rV
Свій минулий сезон українець провів також в чемпіонаті Іспанії, де захищав кольори "Бреогана". За підсумками сезону Володимир набирав в середньому 11.3 бала і збирав понад 6 підбирань в лізі ACB.
Володимир Герун
ФІБА
Також Герун став кращим в іспанській першості за кількістю зібраних відскоків у нападі - 3.4 в середньому за гру.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Герун увійшов в топ-5 кращих гравців, які претендують на звання MVP усього чемпіонату Іспанії.
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