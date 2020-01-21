Одноклубник Леня завершить кар'єру в НБА через страшну травму

Американський баскетболіст, форвард "Атланти" Чендлер Парсонс потрапив в аварію і отримав травми, які можуть бути несумісні з подальшим продовженням кар'єри в НБА.

Чендлер Парсонс si.com

Автомобільна аварія за участю баскетболіста сталася 15 січня. Юридична компанія Morgan & Morgan, що представляє інтереси Парсонса, заявила, що спортсмен отримав серйозні ушкодження, які можуть перешкодити йому продовжити кар'єру. Йдеться про черепно-мозкову травму та ушкодження хребта. Винуватець аварії затриманий і вже зізнався в тому, що знаходився за кермом в нетверезому стані.

У 2016 році Парсонс підписав чотирирічний контракт з "Мемфіс Грізліс", а влітку 2019-го в результаті обміну перейшов в "Атланту", за яку виступає українець Олексій Лень. У нинішньому регулярному чемпіонаті Парсонс взяв участь лише в 5 матчах за "Хоукс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, баскетболіст "Філадельфії" Джоел Ембіід отримав дуже неприємну травму пальця руки в матчі НБА.

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