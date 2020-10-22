"Одеса" проти "Будівельника": анонс Суперліги Паріматч 22 жовтня

У четвер, 22 жовтня, програму третього ігрового тижня Суперліги Паріматч своїм матчем відкриють "Одеса" та "Будівельник".

Час початку – 19.00, Одеса, УСК "Одеса", трансляція на Oboz TV, YouTube ФБУ.

Жодна з команд ще не перемагала в нинішньому сезоні. Господарі провели вже чотири поєдинки, а гості – два. Кияни мають перевагу в класі за рахунок наявності сильних легіонерів, а "Одеса", на відміну від "Будівельника", провела повноцінний тренувальний збір, тому має бути краще готова функціонально.

Незважаючи на 4 поразки в стартових матчах, підопічні Олега Юшкіна непогано проявили себе в грі з "Прометеєм" і провели кілька хороших відрізків у зустрічі з "Запоріжжям", що дає надію фанатам "Одеси". Для "Будівельника" цей виїзд стане першим в чемпіонаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України назвала найкращих гравців другого тижня Суперліги Паріматч і показала найкращі моменти з матчів, які відбулися з 14 по 18 жовтня.