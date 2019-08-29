Обрано нового президента ФІБА

Малієць Хамане Ньянг був обраний новим президентом Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) за підсумками 21-го конгресу цієї організації.
Хамане Ньянг
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Функціонер отримав одностайну підтримку учасників форуму, повідомляє прес-служба ФБУ. Раніше Хамане займав посади віце-президента ФІБА і її африканського відділення, працював президентом Федерації баскетболу Малі та міністром спорту в своїй рідній країні.
Хамане Ньянг замінить на посту президента міжнародної федерації Орасіо Мураторе.
За підсумками конгресу ФІБА до центральної ради увійшли представники Мадагаскару, Канади, Парагваю, Віргінських островів, Японії, Індонезії, Румунії, Франції, Фінляндії, Греції, Папуа Нової Гвінеї і Австралії.
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