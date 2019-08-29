Обрано нового президента ФІБА

Малієць Хамане Ньянг був обраний новим президентом Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) за підсумками 21-го конгресу цієї організації.

Хамане Ньянг Slamdunk

Функціонер отримав одностайну підтримку учасників форуму, повідомляє прес-служба ФБУ. Раніше Хамане займав посади віце-президента ФІБА і її африканського відділення, працював президентом Федерації баскетболу Малі та міністром спорту в своїй рідній країні.

Хамане Ньянг замінить на посту президента міжнародної федерації Орасіо Мураторе.

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За підсумками конгресу ФІБА до центральної ради увійшли представники Мадагаскару, Канади, Парагваю, Віргінських островів, Японії, Індонезії, Румунії, Франції, Фінляндії, Греції, Папуа Нової Гвінеї і Австралії.

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