Обман: стало відомо, як СРСР допомогли виграти баскетбольне "золото" Олімпіади-1972

Збірна Радянського Союзу з баскетболу здобула "золото" Олімпійських ігор 1972 року в Мюнхені завдяки втручанню генерального секретаря Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) Вільяма Джонса.

Про це в інтерв'ю виданню "Спорт-Экспресс" розповів суддя-хронометрист фіналу СРСР - США, екс-президент Міжнародної федерації футболу Йозеф Блаттер. За його зізнанням, Джонс особисто прийняв рішення дати радянським гравцями три секунди на атаку, хоча табло показувало всього секунду.

"Він вирішив зіграти три секунди, тому що однією секундою відновити матч неможливо. Джонс сказав: "Додаємо три секунди". Технік перевів годинник, отож на секундомірі залишилися недогранними три секунди. М'яч був у росіян, вони вводили його в гру. Час пішов, м'яч полетів через весь майданчик до одного з ваших баскетболістів. І він послав його в кошик. Відразу після цього три секунди минули. В результаті Росія виграла з перевагою в одне очко", - сказав Блаттер.

Нагадаємо, фінал Олімпіади-1972 СРСР - США (51:50) вважається одним із найбільш драматичних моментів в історії баскетболу. Радянська команда програвала в одне очко, а американці після одного з розіграшів почали передчасно святкувати перемогу.

За одну секунду до фінальної сирени тренери збірної СРСР зажадали тайм-аут, після чого Вільям Джонс і прийняв рішення додати до гри ще дві секунди. Радянські баскетболісти з третьої спроби ввели м'яч у гру, а Олександр Бєлов закинув переможний м'яч.

Зазначимо, що американська сторона до сих пір не визнає результат того матчу. США також відмовилися від срібних медалей і бойкотували церемонію нагородження.

Як повідомляв "Обозреватель", український баскетболіст Святослав Михайлюк разом із "Канзасом" вийшов в 1/8 фіналу плей-офф Студентської ліги США (NCAA).