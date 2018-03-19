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Обман: стало відомо, як СРСР допомогли виграти баскетбольне "золото" Олімпіади-1972

13.1тЧитати новину російською

Збірна Радянського Союзу з баскетболу здобула "золото" Олімпійських ігор 1972 року в Мюнхені завдяки втручанню генерального секретаря Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) Вільяма Джонса.

Про це в інтерв'ю виданню "Спорт-Экспресс" розповів суддя-хронометрист фіналу СРСР - США, екс-президент Міжнародної федерації футболу Йозеф Блаттер. За його зізнанням, Джонс особисто прийняв рішення дати радянським гравцями три секунди на атаку, хоча табло показувало всього секунду.

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"Він вирішив зіграти три секунди, тому що однією секундою відновити матч неможливо. Джонс сказав: "Додаємо три секунди". Технік перевів годинник, отож на секундомірі залишилися недогранними три секунди. М'яч був у росіян, вони вводили його в гру. Час пішов, м'яч полетів через весь майданчик до одного з ваших баскетболістів. І він послав його в кошик. Відразу після цього три секунди минули. В результаті Росія виграла з перевагою в одне очко", - сказав Блаттер.

Нагадаємо, фінал Олімпіади-1972 СРСР - США (51:50) вважається одним із найбільш драматичних моментів в історії баскетболу. Радянська команда програвала в одне очко, а американці після одного з розіграшів почали передчасно святкувати перемогу.

За одну секунду до фінальної сирени тренери збірної СРСР зажадали тайм-аут, після чого Вільям Джонс і прийняв рішення додати до гри ще дві секунди. Радянські баскетболісти з третьої спроби ввели м'яч у гру, а Олександр Бєлов закинув переможний м'яч.

Зазначимо, що американська сторона до сих пір не визнає результат того матчу. США також відмовилися від срібних медалей і бойкотували церемонію нагородження.

Як повідомляв "Обозреватель", український баскетболіст Святослав Михайлюк разом із "Канзасом" вийшов в 1/8 фіналу плей-офф Студентської ліги США (NCAA).

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