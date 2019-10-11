Новачок Суперліги Парі-Матч встановив неймовірне досягнення

БК "Прометей" здобув третю поспіль перемогу в Суперлізі Парі-Матч, перегравши на виїзді "Харківських Соколів" у битві новачків елітного баскетбольного дивізіону.

Команда Карліса Муйжнієкса блискуче почала сезон, вигравши всі свої ігри. Зустріч у "першій столиці" завершилася на користь господарів майданчика – 81:70.

Гра почалася з ривка 2:8 від гостей із Кам'янського. "Соколам" іще в першій чверті вдалося не тільки зрівняти рахунок, а й вийти вперед. Після першої перерви "Прометей" здійснив камбек і мав перевагу аж до середини третьої чверті.

Лідер "Прометея" Ренді Кулпеппер ФБУ

Після цього вперед вирвалися вже господарі. Їх максимальний відрив склав дев'ять пунктів незадовго до старту вирішальної 109-хвилинки.

У четвертій чверті на майданчику почалися гойдалки. Більш вдалими були гості, які вигризли перемогу, причому зробили це з комфортною різницею в 11 пунктів.

"Харківські Соколи" – "Прометей" – 70:81 (18:18, 15:18, 24:19, 13:26)

"Соколи": Бояркін (7 + 4 передачі), Джамар (16 + 7 підбирань), Джексон (12 + 10 підборів), Тарасенко (8 + 5 передач), Тіг (16 + 7 підбирань) - старт; Тихонов (2), Липовцев, Козлов, Жаліс (9 + 4 підбирання).

"Прометей": Лукашов (9 + 7 підбирань + 8 передач), Кулпеппер (24 + 6 підбирань), Місяць, Конате (4), Майерс (14 + 8 підбирань + 3 перехоплення) - старт; Мальчевський (3), Антипов, Сидоров (13), Трент (5), Міллер (9).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні чинний чемпіон Суперліги Парі-Матч "Хімік" здобув перемогу над "Київ-Баскет".

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