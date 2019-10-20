Непроста перемога чемпіона: результати Суперліги Парі-Матч 20 жовтня

Южненський "Хімік" здобув непросту перемогу в гостьовому матчі регулярного сезону чемпіонату України з баскетболу проти "Запоріжжя". Зустріч на майданчику ДС "Юність" завершилася з рахунком 81:88.

Хімік заволодів перевагою у дебюті гри, реалізувавши 4 з 7 триочкових за першу чверть, у той час як господарі виконали 6 хибних дальних кидків. Запоріжці підтягнулись під кінець першого 10-хвилинного відрізку, скориставшись серією підбирань на чужому щиті та енергійною роботою у нападі від Брендона Рендольфа. Але у захисті у команди Валерія Плеханова проблем вистачало — запоріжці пропустили 29 очок, дозволивши чемпіону отримати 9 балів переваги.

У другій чверті Хімік двічі схибивши з дальньої відстані, відмовився від триочкових атак, і в цілому в нападі діяв вже не так впевнено. Цим скористалися господарі, у яких ще за першу половину 18 очок набрав Рендольф, скоротивши відставання перед великою перервою до 6 балів. Запоріжці малу серйозну перевагу на підбираннях, що допомогло їм набрати 12 очок другого шансу ще у першій половині при лише 4 у Хіміка.

У третій чверті господарі продовжили погоню і продовжили успішно. Запоріжжя діяв агресивніше за суперника і зумів остаточно повернутись у гру, отримавши 4 очки переваги перед заключною чвертю.

Але вирішальний відрізок був за Хіміком, який швидко повернув собі лідерство, зробивши ривок 11:4 в дебюті четвертої чверті. Салліван за підтримки українців Марченка та Войналовича вели гру гостей в атаці, у той час як Запоріжжя втратив темп, почав помилятись у нападі та відпустив перемогу. Команда Віталія Степановського нав’язала супернику свою гру у четвертій чверті і виграла матч з рахунком 88:81. Запоріжці вдруге поспіль програли вдома, а Хімік здобув свою першу виїзну перемогу сезону.

У гостей варто відзначити американський тандем Вільямс та Салліван, які набрали по 19 очок, а Марченко, закинувши 3 з 6 триочкових, відзначився 15 балами.

Запоріжжя свій наступний матч зіграє 1 листопада на виїзді проти Черкаських Мавп, а Хімік 2 листопада вдома прийматиме Миколаїв.

БК Запоріжжя - Хімік 81:88 (20:29, 21:18 26:16, 14:25)

Запоріжжя: Сталлворт (8 + 4 передачі), Рендольф (22 + 5 підбирань + 6 передач), Німцеві, Шевченко (11 + 7 підбирань), Сіммонс (13 + 8 підбирань) - старт; Буц (1), Кожем'якін (16), Титов (5), Харріс (5).

Хімік: Вільямс (19 + 6 передач), Козак (2), Марченко (15), Ковальов (6 + 6 підбирань), Угба (8 + 4 підбирання) - старт; Рябчук (2), Рахімшаіков, Войналович (11 + 6 підбирань), Горобченко (6 + 4 передачі), Салліван (19 + 7 підбирань + 5 втрат).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Миколаїв" в Суперлізі Парі-Матч програв удома "Дніпру" 73:80.

18 жовтня лавная подією ігрового дня стала поразка чемпіона "Хіміка" від новачка ліги "Прометея".

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