"Ненавиджу": тренер збірної України розповів про головну особливість команди

Новий головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс анонсував запрошення до складу команди іноземця.

Про це фахівець заявив під час перших під своїм керівництвом тренувальних зборів "жовто-синіх". "Я вже навіть знаю кандидатуру, але не скажу. Ведуться переговори. Якщо все піде, як це бачить Федерація, як це бачу я, то збірна України виступатиме на найвищому рівні", – зазначив фахівець.

Він також підкреслив, що одним із головних завдань його штабу стане вирішення проблеми з перебором центрових.

Айнарс Багатскіс ФБУ

"Тут центрових вистачає на 2,5 команди і це вже наше з тренерами завдання, розібратися, як ми будемо їх використовувати. Можливо, не вистачає агресивного маленького гравця, який допомагав би стати кращими партнерам, але у нас є всі передумови, щоб зіграти першим номером. Україна, як і Латвія, раніше любила грати другим номером, але я ненавиджу фразу "красиві поразки". Краще некрасиво виграти, ніж некрасиво програти", – підкреслив Багатскіс.

У той же час, за його словами, він має намір прищепити "жовто-синім" агресивний баскетбол. "Я б хотів, щоб ми грали агресивно на обох сторонах майданчика зі швидким переходом в атаку, але найголовніше, хотілося б, щоб ми грали розумно. Ми повинні бути жорсткими і десь грубими на полі і, як я бачу, можемо так грати. Ми далеко не стара команда, у нас є досвідчені гравці, але всі вони знають, як грати швидко. Моє завдання зробити так, щоб команда грала розумно", – підсумував наставник "жовто-синіх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з баскетболу під час свого першого тренувального збору під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе два товариські матчі з командою Білорусі.

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