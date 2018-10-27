Неймовірна боротьба в Одесі: результати Суперліги Парі-Матч 27 жовтня

У приголомшливому поєдинку в Одесі "Запоріжжя" на останніх секундах вирвало перемогу у місцевої команди з рахунком 94:97. Підопічні Дмитра Щиглинського завершили перше коло змагань в статусі лідера Суперліги Парі-Матч.

Команди з перших хвилин включилися в боротьбу, демонструючи, чому в нинішньому сезоні зазнали лише по одній поразці. Суперники по черзі захоплювали лідерство в протистоянні, проте відірватися від опонента не могли. У підсумку першу чверть "Одеса" завершила з невеликою перевагою, яке продовжувала нарощувати по ходу другої десятихвилинки в першу чергу завдяки чудовій грі Бєлікова. Та на екваторі чверті "Запоріжжя" вирвалося в лідери і, незважаючи на всі спроби "одеситів" заволодіти перевагою, майже протрималися до великої перерви. Однак точний кидок Щепкіна за п'ять секунд до сирени повернув паритет в поєдинок.

ФБУ

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Боротьба за лідерство продовжилася в третій десятихвилинці. Команди не відпускали один одного далі відстані однієї атаки і в підсумку відклали питання про визначення лідера до останньої чверті.

Кінцівка вийшла неймовірно яскравою і видовищною. Невеликий гандикап, який "Запоріжжя" набрало по ходу старту десятихвилинки, практично нівелював Щепкін. Але відмінні дії Хілла і Трента в атаці поставили крапку у визначенні переможця зустрічі.

"Одеса" - "Запоріжжя" - 94:97 (29:26, 23:26, 14:15, 28:30)

"Одеса": Вітолс (8 + 3 перехоплення - 5 втрат), А. Прокопенко (4 + 4 передачі), Бєліков (22 + 3 перехоплення), Хелманіс (14 + 4 передачі), Тищенко (4 + 7 підбирань) - старт ; Ол. Щепкін (23), Пустозвонов (8), Шеляковс (9 + 7 підбирань), Ткачук (2 + 7 передач), Р. Кривич

"Запоріжжя": Холтон (23 + 4 передачі + 3 перехоплення), Кондраков (10), Мироненко (3), К. Хілл (19 + 8 підбирань), Буц (2) - старт; Трент (23 + 4 перехоплення - 5 втрат), Тарасенко, Овдеєнко (13), В. Анісімов (4 + 2 блок-шоти)

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