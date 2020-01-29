Не вистачило 10 метрів: оприлюднені деталі загибелі Кобі Браянта

Вертольоту, на якому 26 січня загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт, не вистачило буквально лічених метрів висоти для того, щоб уникнути катастрофи.

Про це повідомили у Національній раді з безпеки на транспорті США (NTSB), підбиваючи перші підсумки розслідування, пише CNN.

місце аварії вертольота Кобі Браянта NTSB

За словами представника організації Дженніфер Хоменді, вертоліт врізався у схил гори на високій швидкості, що призвело до великої площі розкидання уламків. "Ми знаємо, що швидкість зниження становила 2000 футів (600 метрів) на хвилину. Тому удар був неймовірно потужним. Це дуже неприродна швидкість зниження. Вертоліт вдарився у гору на висоті 1085 футів (300 метрів), на 20-30 футів (7-10 метрів) нижче за вершину", – розповіла Хоменді.

місце аварії вертольота Кобі Браянта NTSB

місце аварії вертольота Кобі Браянта NTSB

Зазначимо, що з місця катастрофи вже витягують тіла всіх дев'яти жертв. Уламки вертольота Кобі Браянта так само були відправлені на експертизу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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