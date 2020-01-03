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3 січня • оновлено в 16:51
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"Не відмовився б..." Тренер збірної України розповів про прогрес Леня та Михайлюка

1.1т
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Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс прокоментував виступи українських гравців – Святослава Михайлюка й Олексія Леня – в чемпіонаті НБА.

"Я стежу за їхньою ситуацією. Радий, що і Лень, і Михайлюк мають достатньо ігрового часу в своїх командах. Як на мене, то обидва проводять хороший сезон, хоча можуть ще краще. Для Святослава нинішній сезон взагалі суперважливий, і я радий, що він прогресує. Від цих двох баскетболістів, не побоюся сказати, не відмовився б жоден тренер світу", – зазначив Багатскіс у інтерв'ю пресслужбі ФБУ.

Айнарс Багатскіс

Айнарс Багатскіс

fbu.ua

Він додав, що збірна України буде змушена стартувати в кваліфікації до Євробаскету-2021 без своїх представників у НБА.

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"Я сподіваюся, що вболівальники розуміють, що взимку нам доведеться обходитися без допомоги цих гравців. Вони, як і представники клубів, що грають в турнірах під егідою Євроліги, нам не помічники", – заявив наставник "синьо-жовтих".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше збірна України дізналася розклад матчів у кваліфікаційному турнірі Євробаскету-2021. Відбірковий раунд для "синьо-жовтих" стартує в лютому 2020-го матчем із командою Австрії.

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Автор
Денис Карпов
Теми
НБА Евробаскет-2021
Особи
Святослав Михайлюк Айнарс Багатскіс Олексій Лень
Місце
Україна
Тег
Збірна України з баскетболу
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