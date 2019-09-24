"Не хочеться бути другими": Бродський розповів про розвиток баскетболу в Україні

Президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайло Бродський висловив упевненість в тому, що незабаром цей вид спорту зможе конкурувати за популярністю в нашій країні з футболом.

Коментуючи старт нового розіграшу Суперліги Парі-Матч, глава ФБУ наголосив на підтримці держави з будівництвом нових спортивних комплексів.

Михайло Бродський ФБУ

"Сьогодні баскетбол другий в Україні вид спорту за популярністю і масовості після футболу. Так, треба говорити відверто, що ми не зможемо стати першими, але і не хочеться постійно бути другими. Тому прагнемо і прийдемо до кращого, якщо побудуємо зали. Сьогодні в Україні будується більше 10 залів – в Рівному, Хмельницькому, Кам'янському, Тернополі, скоро буде Житомир. Радує, що держава допомогла субвенціями, і сподіваємося, що на наступний рік програма не буде згорнута державою, і ми продовжимо розвивати інфраструктуру", – зазначив Бродський.

Він додав, що в новому сезоні елітного баскетбольного дивізіону стартує дев'ять команд, проте федерація постійно працює над залученням до турніру нових учасників.

"У нас є надія вивести на наступний сезон вже 10 або 12 клубів. Для збільшення учасників, звичайно ж, потрібні їх матеріальні можливості і підтримка влади. Сьогодні без місцевої влади вже нічого не буде. Наприклад, в тому ж Маріуполі є можливість повернути клуб до життя, і зараз зроблено все для того, щоб викупити нині недіючий зал "Азовмаша". Дуже сподіваємося, що мерія викупить зал у свою власність і поверне його до життя", – цитує президента ФБУ кореспондент OBOZREVATEL.

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Бродський також відзначив роль партнерів і спонсорів у розвитку баскетболу в Україні. "Ми вже згадали про нашого спонсора Парі-Матч, але поки нічого не сказали про Wilson, який дає нам близько 1000 м'ячів на ігри всіх ліг. Це дуже потужний внесок у розвиток баскетболу", – підкреслив він.

Вадим Місюра ФБУ

Представник ТМ "Parimatch" Вадим Місюра назвав важливою співпрацю з ФБУ. "Починаємо вже третій наш спільний сезон. Якщо дивитися на розвиток українського баскетболу, нам як соціально-відповідальному бізнесу дуже приємно підтримувати цей напрямок, адже за кілька ріків цей спортивний продукт реально стає краще. На багатьох матчах бачимо дійсно істотний інтерес із заповненими залами. Це говорить про якість самої гри і менеджменту, який працює із баскетболом", – сказав він.

Своєю чергою глава федерації підкреслив, що на вболівальників чекає дуже цікавий сезон Суперліги. "Нинішній сезон буде дуже цікавим, адже в кожній команді є легіонери та цікаві хлопці. У нас навіть є легіонер зі швейцарсько-ізраїльською історією – дехто на прізвище Коломойський. Григорій Коломойський. Загалом, я впевнений, що з гарним набором баскетболістів у нас збільшитися число вболівальників, які будуть з інтересом дивитися матчі чемпіонату", – резюмував Михайло Бродський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України представила яскраве промо нового сезону Суперліги Парі-Матч.

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