НБА зупинила сезон через коронавірус

Національна баскетбольна асоціація (НБА) призупинила регулярний сезон після того, як у гравця "Юти Джаз" був виявлений коронавірус.

Як повідомляє інформагентство CNN, новини про це рішення з'явилися після раптового скасування матчу між "Ютою" та "Оклахомою". Гравці обох команд вже проводили розминку на майданчику, але були відправлені назад у роздягальню. В НБА заявили, що хворий баскетболіст не перебував на території стадіону, а результати його тесту на коронавірус з'явилися перед початком поєдинку.

НБА зупинила чемпіонат через коронавірус Vox

Зазначається, що тривалість припинення сезону залишається невідомою. Останній матч дня між "Новим Орлеаном" і "Сакраменто" був скасований, оскільки один із призначених на нього суддів нещодавно працював на поєдинку "Юти".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Олексій Лень став одним із найкращих у складі "Сакраменто" в останньому матчі регулярного сезону НБА перед припиненням чемпіонату.

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