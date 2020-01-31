НБА по-українськи! Матч Зірок Суперліги Парі-Матч: анонс шоу, купити квитки

У столичному Палаці спорту в суботу, 1 лютого, пройде грандіозна баскетбольна подія – Матч Зірок Суперліги Парі-Матч 2020 року.

Вперше з 2012-го івент приймає Київ, що викликало ажіотаж серед шанувальників гри. Всі бажаючі ще можуть купити квитки на шоу – тікети доступні на сайті esport.in.ua. Ті ж, хто не потрапить на трибуни арени, зможуть побачити пряму трансляцію з Палацу спорту на телеканалі XSPORT.

13:30. Київ, Палац спорту. Матч Зірок Суперліги Парі-Матч. Зірки України – Зірки Легіону, трансляція – XSPORT, сайт Федерації баскетболу України

Зустріч в п'ятий раз пройде в форматі збірна українців проти збірної легіонерів. У шести попередніх таких протистояннях чотири перемоги здобули іноземці, а по одному разу були зафіксовані успіх наших хлопців і нічийний результат.

Матч Зірок Суперліга Парі-Матч

До слова, букмекери прогнозують перемогу легіонерів мінімум з різницею в чотири очки. На це можна поставити з коефіцієнтом 1,76. А результативність повинна скласти не менше 253 очок. Показники на цю позицію досягають рівня 1,70.

Традиційно стартові п'ятірки граючих команд визначався за допомогою голосування вболівальників. Фанати визначили в українську команду двох представників "Миколаєва" – Максима Луценка і Олексія Онуфрієва, двох гравців "Хіміка" – Кирила Марченка та Андрія Войналовича, а також форварда "Прометея" Макса Конате.

У складі ж легіонерів гру почнуть супербомбардир "Миколаєва" Квентін Петерсон, Генрі Дугат з "Дніпра", представник "Київ-Баскета" Кіндал Хілл, Сеад Хаджіфейзовіч, який виступає за "Черкаські Мавпи", та "одесит" Рамел Браун.

Матч Зірок Суперліга Парі-Матч

Повністю склади команд виглядають так:

Зірки України: Максим Луценко ("Миколаїв"), Кирило Марченко ("Хімік"), Олексій Онуфрієв ("Миколаїв"), Андрій Войналович ("Хімік"), Макс Конате ("Прометей") – старт, Денис Лукашов ("Прометей"), Богдан Близнюк, Максим Пустозвонов, В'ячеслав Петров (всі – "Київ-Баскет"), Кирило Фесенко, Максим Корнієнко (обидва – "Дніпро"), Андрій Мироненко ("Запоріжжя").

Зірки Легіону: Генрі Дугат ("Дніпро"), Квентін Петерсон ("Миколаїв"), Кіндал Хілл ("Київ-Баскет"), Сеад Хаджифейзович ("Черкаські Мавпи"), Рамел Браун ("Одеса") – старт, Брюс Мессі ("Одеса"), Джаред Террелл ("Дніпро"), Льюїс Салліван ("Хімік"), Діон Райт ("Черкаські Мавпи"), Майкл Маєрс ("Прометей"), Делван Грем ("Харківські Соколи"), Брендон Рендольф ("Запоріжжя").

Крім самого матчу на глядачів чекають три конкурсні програми – гравці покажуть свою майстерність, позмагаються, хто краще кидає триочкові, а також подарують найвидовищнішу частину – змагання в данках.

Матч Зірок Суперліга Парі-Матч

Новини Український баскетболіст відзначився неймовірними кидками у двох матчах поспіль

Конкурс майстерності: Генрі Дугат ("Дніпро"), Айзея Вільямс ("Хімік"), Марек Классен ("Київ-Баскет"), Ілля Сидоров ("Прометей"), Брюс Мессі ("Одеса"), Нікіта Руслов ("Черкаські Мавпи"), Брендон Рендольф ("Запоріжжя"), Максим Луценко ("Миколаїв"), Роман Козлов ("Харківські Соколи").

Конкурс триочкових: Максим Пустозвонов ("Київ-Баскет"), Андрій Мироненко ("Запоріжжя"), Кирило Марченко ("Хімік"), Брюс Мессі ("Одеса") , Олексій Онуфрієв ("Миколаїв"), Діон Райт ("Черкаські Мавпи"), Максим Закурдаєв ("Дніпро"), Денис Лукашов ("Прометей"), Роман Козлов ("Харківські Соколи").

Матч Зірок Суперліга Парі-Матч

Конкурс данків: Квентін Петерсон ("Миколаїв"), Макс Конате ("Прометей"), Павло Крутоус ("Київ-Баскет"), Іван Ткаченко ("Черкаські Мавпи"), Олександр Тарасенко ("Харківські Соколи"), Майкл Маєрс ("Прометей").

Самі ж вболівальники зможуть взяти участь у різних флешмобах, розіграшах квитків на баскетбольні матчі, послухати хіти у виконанні популярних виконавців. Крім того, організатори шоу приготували фанатам сюрприз – для них виступить французька команда данкерів-акробатів.

Розклад Матч Зірок Суперліги Парі-Матч

12.50. Відкриття дверей Палацу спорту

13:30. Початок Матчу Зірок-2020

14:00. Конкурс майстерності

14:45. Конкурс триочкових

15:35. Конкурс слем-данків

16:10. Представлення гравців Матчу Зірок

16:15. Початок Матчу Зірок – Україна проти Легіону

17:50. Після завершення Матчу Зірок нагородження MVP і виступ Barjort Dunkers

Як повідомляв OBOZREVATEL, український баскетбол близький до повернення на Олімпійські ігри.

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