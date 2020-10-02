Названо трансляторів Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу

3 жовтня український баскетбол повертається після карантинної паузи – в Южному стартує Фінал чотирьох Кубка України.

У першому півфіналі чинний володар трофея "Дніпро" побореться з "Одесою". Саме ці команди грали у фіналі в минулому році.

У прямому ефірі цей матч, а також фінал турніру покаже телеканал XSPORT. Початок – о 13:55.

Другу путівку в фінал у той же день між собою розіграють господарі майданчика – "Хімік" і "Київ-Баскет", протистояння яких покаже Obozrevatel TV. Початок – о 17:00.

Розклад:

Півфінали:

3 жовтня

14:00 "Одеса" – "Дніпро"

17:00 "Хімік" – "Київ-Баскет"

4 жовтня

14:00. фінал