Названо трансляторів Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу
3 жовтня український баскетбол повертається після карантинної паузи – в Южному стартує Фінал чотирьох Кубка України.
У першому півфіналі чинний володар трофея "Дніпро" побореться з "Одесою". Саме ці команди грали у фіналі в минулому році.
У прямому ефірі цей матч, а також фінал турніру покаже телеканал XSPORT. Початок – о 13:55.
Другу путівку в фінал у той же день між собою розіграють господарі майданчика – "Хімік" і "Київ-Баскет", протистояння яких покаже Obozrevatel TV. Початок – о 17:00.
Розклад:
Півфінали:
3 жовтня
14:00 "Одеса" – "Дніпро"
17:00 "Хімік" – "Київ-Баскет"
4 жовтня
14:00. фінал