Названо склад жіночої збірної України на матчі відбору Євробаскету-2021

17 баскетболісток увійшли в розширений склад жіночої збірної України на відбіркові матчі Євробаскету-2021 проти Фінляндії (12 листопада) і Бельгії (14 листопада).

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), номінально домашні поєдинки наша команда проведе в "баблі" в португальському місті Одівелаш. Повністю список гравчинь, викликаних на ці зустрічі виглядає наступним чином:

Віта Горобець, Вероніка Любинець, Юлія Мусієнко, Уляна Дацко (всі – "Прометей"), Єлизавета Мітіна ("Інтерхім"), Ольга Сівакова, Влада Гозалова, Олена Бойко (всі – "Чайка-ДЮСШ-Бердянськ"), Влада Волошина, Дар'я Завідна, Дар'я Дубнюк, Христина Філевич, Міріам Уро-Ніле (всі – "Київ-Баскет"), Тетяна Гаврильчик ( "Рівне-ОШВСМ"), Людмила Науменко, Аліна Ягупова (обидві – "Чукурова", Туреччина), Ольга Яцковець ("Вінтертур", Швейцарія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше збірна України провела два матчі у відборі на Євробаскет-2021. Спочатку наші співвітчизниці поступилися Бельгії (66:83), а потім здобули перемогу над Португалією (72:60).