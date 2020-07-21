Названо склад збірної України з баскетболу на тренувальний збір у Києві
Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс назвав склад, в якому наша команда проведе тренувальний збір у Києві з 3 по 14 серпня.
У список гравців, які приїдуть до столиці України, увійшло 16 баскетболістів:
Захисники
Денис Лукашов (Прометей, Україна), перший тренер Ірина Насєдкіна
Ілля Сидоров (Прометей, Україна), перший тренер Cергій Покровенко;
Віталій Зотов (Хімік, Україна), перший тренер Тетяна Зотова;
Олександр Мішула (вільний агент), перші тренери Михайло Промисловський, Аріна Гребнєва;
Олександр Кобець (вільний агент), перший тренер Ігор Кобець;
Олександр Липовий (Промітеас, Греція) перший тренер Людмила Покровенко;
Богдан Близнюк (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Філіп Буркетт;
Кирило Марченко (Хімік, Україна), перший тренер Сергій Маренич;
Форварди
Павло Крутоус (Київ-Баскет, Україна) перший тренер Богдан Федоренко;
Андрій Войналович (Хімік, Україна), перший тренер Леся Полуяхтова;
В’ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;
Сергій Павлов (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Олександра Івлєва;
Центрові
В’ячеслав Петров (Прометей, Україна), перший тренер Владислав Янакі;
В’ячеслав Кравцов (вільний агент), перший тренер Сергій Комаров;
Владислав Коренюк (вільний агент), перший тренер Микола Шкьопу;
Дмитро Скапінцев (Черкаські Мавпи, Україна), перший тренер тренер Анатолій Федоренко.
Головний тренер - Айнарс Багатскіс
Асистенти - Віталій Степановський, Максим Міхельсон
Нагадаємо, що наступні матчі в рамках відбору на Євробаскет-2021 збірна України проведе 27 листопада на виїзді проти Словенії і 30 листопада вдома проти Австрії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Багатскіс оцінив перспективи збірної України.