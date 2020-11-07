Названо розширений склад збірної України на матчі відбору Євробаскету

Максим Іншаков Баскетбол 11:53, 7.11.2020 Оновлено: 12:26, 7.11.2020

Федерація баскетболу України оприлюднила розширений склад національної чоловічої збірної на майбутні поєдинки кваліфікації чемпіонату Європи-2021, який через коронавiрус був перенесений на 2022 рік.

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією у команду виклик отримали 16 гравців, але до фінального ростеру, який поїде в Любляну, увійдуть 14 баскетболістів.

У рамках другого ігрового вікна збірна України 28 листопада зіграє проти команди Словенії, а 30 листопада буде протистояти збірній Австрії.

Команда Айнарса Багатскіса проведе матчі в Любляні, де ФІБА організовує спеціальний "пузир" для безпечного проведення матчів в умовах пандемії COVID-19.

Розширений склад збірної України на матчі другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2022
ФБУ

Збірна України з баскетболу

Захисники

Денис Лукашов (Прометей)

Віталій Зотов (Хімік)

Олександр Мішула (Київ-Баскет)

Анатолій Шундель (Дніпро)

Іссуф Санон (Дніпро)

Олександр Липовий (Прометей)

Форварди

Богдан Близнюк (Київ-Баскет)

Павло Крутоус (Київ-Баскет)

Станіслав Тимофієнко (Дніпро)

В'ячеслав Бобров (Дніпро)

Володимир Герун (Уникаха, Іспанія)

Сергій Павлов (Київ-Баскет)

Центрові

Артем Пустовий (Барселона, Іспанія)

В'ячеслав Кравцов (Дніпро)

В'ячеслав Петров (Прометей)

Владислав Коренюк (Київ-Баскет)

Незважаючи на те, що матчі будуть проходити при порожніх трибунах, українські фани зможуть повболівати за збірну під час прямого ефіру з Любляни на телеканалі XSPORT - офіційного транслятора матчів кваліфікації Євробаскету.

Раніше 17 баскетболісток увійшли в розширений склад жіночої збірної України на відбіркові матчі Євробаскету-2021 проти Фінляндії (12 листопада) і Бельгії (14 листопада).

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