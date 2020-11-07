Названо розширений склад збірної України на матчі відбору Євробаскету
Федерація баскетболу України оприлюднила розширений склад національної чоловічої збірної на майбутні поєдинки кваліфікації чемпіонату Європи-2021, який через коронавiрус був перенесений на 2022 рік.
У зв'язку з епідеміологічною ситуацією у команду виклик отримали 16 гравців, але до фінального ростеру, який поїде в Любляну, увійдуть 14 баскетболістів.
У рамках другого ігрового вікна збірна України 28 листопада зіграє проти команди Словенії, а 30 листопада буде протистояти збірній Австрії.
Команда Айнарса Багатскіса проведе матчі в Любляні, де ФІБА організовує спеціальний "пузир" для безпечного проведення матчів в умовах пандемії COVID-19.
Збірна України з баскетболу
Захисники
Денис Лукашов (Прометей)
Віталій Зотов (Хімік)
Олександр Мішула (Київ-Баскет)
Анатолій Шундель (Дніпро)
Іссуф Санон (Дніпро)
Олександр Липовий (Прометей)
Форварди
Богдан Близнюк (Київ-Баскет)
Павло Крутоус (Київ-Баскет)
Станіслав Тимофієнко (Дніпро)
В'ячеслав Бобров (Дніпро)
Володимир Герун (Уникаха, Іспанія)
Сергій Павлов (Київ-Баскет)
Центрові
Артем Пустовий (Барселона, Іспанія)
В'ячеслав Кравцов (Дніпро)
В'ячеслав Петров (Прометей)
Владислав Коренюк (Київ-Баскет)
Незважаючи на те, що матчі будуть проходити при порожніх трибунах, українські фани зможуть повболівати за збірну під час прямого ефіру з Любляни на телеканалі XSPORT - офіційного транслятора матчів кваліфікації Євробаскету.
Раніше 17 баскетболісток увійшли в розширений склад жіночої збірної України на відбіркові матчі Євробаскету-2021 проти Фінляндії (12 листопада) і Бельгії (14 листопада).