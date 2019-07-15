Названо рішення щодо заявки України на проведення Євробаскету

Жіночий чемпіонат Європи з баскетболу 2021 року відбудеться у Франції та Іспанії.

Відповідне рішення на спеціальній церемонії оголосив президент Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) Тургай Демірель.

На право організувати першість континенту також претендувала спільна заявка України та Швеції, проте для перемоги їй не вистачило декількох голосів.

Так, влітку 2021 року групові раунди наступного чемпіонату Європи серед жіночих національних збірних приймуть Ліон і Валенсія, а фінальна частина пройде в Парижі.

Зазначимо, що за планом україно-шведської заявки перша стадія турніру повинна була відбутися в Запоріжжі та Стокгольмі, а битва за медалі — в столиці України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна Іспанії вдруге поспіль завоювала "золото" Євробаскету.

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