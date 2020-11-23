Названо канал, який покаже чергові матчі України у відборі на Євробаскет-2022

Олександр Чеканов Баскетбол 13:50, 23.11.2020

Телеканал XSPORT названо транслятором чергових поєдинків чоловічої збірної України у відборі на Євробаскет-2022.

Команда Айнарса Багатскіса в третьому та четвертому турах кваліфікації змушена буде зіграти в так званому пузирі у Любляні. Суперниками "синьо-жовтих" стануть господарі паркету та збірна Австрії.

Поєдинок проти Словенії пройде в суботу, 28 листопада, і почнеться о 21:10 за київським часом. А зустріч з австрійцями відбудеться у понеділок, 30 листопада. Початок – о 18:10. Обидві гри XSPORT покаже в прямому ефірі.

Нагадаємо, збірна України посідає друге місце в групі, поступаючись угорцям. На першість континенту виходять три найкращі команди квартету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський розповів, як уряд країни заважає національній команді.

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