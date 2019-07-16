Названий попередній склад збірної України з баскетболу

Чоловіча національна збірна України з баскетболу проведе 20 липня перший тренувальний збір на чолі з новим головним тренером команди Айнарсом Багатскісом.

Асистентами латвійського фахівця будуть головний тренер "Черкаських Мавп" Максим Міхельсон і Віталій Степановський – головний тренер "Хіміка" і другий збірної України, яка виборола "срібло" на недавній Універсіаді в Неаполі.

На перший збір, який пройде МТА (Пуща-Водиця) викликано 15 гравців:

Захисники

Денис Лукашов (Прометей, Україна), перший тренер Ірина Насєдкіна

Олександр Мішула (Дніпро, Україна), перші тренери Михайло Промисловський, Аріна Гребнєва

Ілля Сидоров (Прометей, Україна), перший тренер Cергій Покровенко

Юрій Кондраков (без клубу), перший тренер Світлана Левчук

Олександр Липовий (Промітеас, Греція), перший тренер Людмила Покровенко

Святослав Михайлюк (Детройт Пістонс, США), перший тренер Олександр Молчанов

Олександр Кобець (без клубу), перший тренер Ігор Кобець

Форварди

Павло Крутоус (без клубу), перший тренер Богдан Федоренко

Артем Ковальов (Хімік, Україна), перший тренер Володимир Машира

Максим Пустозвонов (без клубу), перший тренер Юрій Дятловський

Олександр Беліков (Черкаські Мавпи, Україна), перший тренер Володимир Машира

В’ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва

Сергій Павлов (П’єно Жвайгждес, Литва), перший тренер Олександра Івлєва

Центрові

В’ячеслав Кравцов (без клубу), перший тренер Сергій Комаров

В’ячеслав Петров (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Владислав Янакі

Збір в МТА проходитиме з 20 по 26 липня, після чого збірна України відправиться на товариські матчі в Мінськ, де 27 та 28 липня проведе дві контрольні зустрічі із місцевою національною командою Білорусі.

Найближчим стартом для збірної України буде відбір на чемпіонат Європи, жеребкування групового раунду якого відбудеться 22 липня в Мюнхені.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що жіноча збірна України з баскетболу програла всі три матчі групового етапу на чемпіонаті Європи-2019 і не змогла пробитися в плей-офф.

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