Названі перші учасники ОІ-2020 з баскетболу 3х3: де Україна

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) провела жеребкування кваліфікаційного турніру по баскетболу 3х3, в якому визначаться учасники Олімпійських ігор-2020 в Токіо.

У відбіркових олімпійських змаганнях візьме участь і жіноча збірна України.

Збірна України з баскетболу 3х3 FIBA

Відповідно до формули, 20 команд, які претендують на потрапляння в Токіо, поділені на чотири групи.

Відбір на Олімпіаду-2020. Жінки

Група A: Франція, США, Німеччина, Уругвай, Індонезія

Група В: Іран, Японія, УКРАЇНА, Туркменістан, Австралія

Група С: Нідерланди, Естонія, Білорусь, Угорщина, Шрі-Ланка

Група D: Італія, Тайвань, Чехія, Швейцарія, Індія

Кваліфікаційні змагання пройдуть в березні 2020 року в Індії.

Відзначимо, що загалом і від чоловіків, і від жінок на Олімпіаді-2020 представлені по вісім збірних-учасниць. Половина з них вже відомі. Безпосередньо, без участі у відборі на Ігри потрапили у чоловіків кращі країни по рейтингу – Сербія, Росія, Китай, а також Японія як господарка Ігор. У жінок учасницями ОІ-2020 стали чотири кращі країни по рейтингу – Росія, Китай, Монголія, Румунія.

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Ще по три путівки розіграють в Індії. Також по одній путівці серед чоловіків і жінок будуть розіграні в квітні 2020-го в спеціальних кваліфікаційних турнірах для країн, чиї збірні не були представлені на двох попередніх Олімпіадах в баскетболі 5x5.

Загальний кваліфікаційний турнір в Угорщині

Чоловіки

Угорщина, Нідерланди, Монголія, Словенія, Латвія, Польща.

Очікування: Бельгія, УКРАЇНА, Румунія

Жінки

Угорщина, Нідерланди, Японія, Італія, Іран, Тайвань.

Очікування: Естонія, Німеччина, УКРАЇНА

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Київ-Баскет" здобув другу перемогу в Кубку Європи ФІБА.

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