Названо найкращих гравців другого тижня Суперліги Паріматч

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Баскетбол
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Стали відомі найкращі гравці другого тижня Суперліги Паріматч

Захисник "Прометея" Маркіз Рід став найкращим гравцем другого тижня Суперліги Паріматч, 10 матчів якої відбулися з 14 по 18 жовтня.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), він чудово показав себе в поєдинках проти "Одеси" (68:55 на користь його команди) та "Хіміка" (94:72). У першому матчі він набрав 21 очко, зробив 4 підбирання, 4 передачі та 2 перехоплення. У грі з клубом з Южного на його рахунку 22 очки, 5 перехоплень, 4 передачі, 2 підбирання та 1 блок-шот.

П'ятірка найкращих гравців другого тижня Суперліги Паріматч має такий вигляд:

Деджуан Граф ("Харківські Соколи", 1 матч) – 17 очок, 8 передач (Рейтинг ефективності 21)

Маркіз Рід ("Прометей", 2 матчі) – у середньому 21.5 очка, 4.0 передачі, 3.0 підбирання (РЕ 23.5)

Богдан Близнюк ("Київ-Баскет", 2 матчі) – у середньому 8.0 очка, 5.5 передачі, 5.5 підбирання (РЕ 16.0)

Віталій Мальчевський ("Запоріжжя", 2 матчі) – у середньому 14.5 очка, 4.5 підбирання (РЕ 15.5)

Аверейл Югба ("Тернопіль", 2 матчі) – у середньому 18.0 очка, 9.0 підбирання, 3.0 передачі (РЕ 24.0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 16 жовтня, київський "Будівельник" у головному матчі дня програв чинному чемпіону "Дніпру", а неділя, 18 жовтня, стала днем сенсацій.

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