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13 березня • оновлено в 11:57
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"Навіщо ризикувати?" Бродський пояснив завершення сезону Суперліги Парі-Матч

1.4т
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Дострокове завершення розіграшу Суперліги Парі-Матч через пандемію коронавірусу є доцільним рішенням, оскільки немає гарантій, що карантин в Україні закінчиться третього квітня.

При цьому проведення матчів за порожніх трибун не має сенсу, оскільки баскетбол – це шоу. Про це заявив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

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Президент ФБУ Михайло Бродський

Президент ФБУ Михайло Бродський

ФБУ

"Я прихильник кардинальних, різких дій, бо в такому рзі – врятуй одне життя і буде врятовано увесь світ. Точно не хочеться брати на себе якусь важку історію. Баскетбол – це не тільки спорт, але і шоу. А що за шоу без уболівальників, без інтересу, без інтриги? Людям в країні зараз не до шоу, концертів та інших розваг. Більше того, за цим всім стоять гроші спонсорів. Я приблизно уявив собі ситуацію: робимо паузу в чемпіонаті до 3 квітня. Яка ймовірність, що вся ця історія закінчиться через місяць? Ми запитали в усіх членів виконкому ФБУ. Хтось мовчки, хтось голосно, але погодилися з цим кроком", – заявив керівник українського баскетболу в коментарі "Дзеркалу тижня".

"Навіщо ризикувати?" Бродський пояснив завершення сезону Суперліги Парі-Матч

ФБУ

Він також навів приклади скасування закордонних змагань. "Чемпіонат був красивий, успішний, все чудово, ми ростемо. Навіщо ж нам всім цим ризикувати? Іноземці, які грають у клубах Суперліги, нервуються. Гравці Євроліги просять гарантувати їм безпеку, в НБА французький баскетболіст жартував щодо коронавірусу, а тепер там перевіряють усіх. Спортсмени труться тілами – це контактний вид спорту. Я спостерігав, як це відбувалося у Китаї – вони в перший тиждень розпустили весь баскетбольний чемпіонат. Просто ухвалили кардинальне рішення", – наголосив Бродський.

Глава ФБУ різко відреагував на невдоволення лідера першості "Дніпра", зазначивши, що відповідає за усе, що відбувається в українському баскетболі.

"Навіщо ризикувати?" Бродський пояснив завершення сезону Суперліги Парі-Матч

ФБУ

"Вони хотіли грати перед порожніми трибунами. Коли Кондратьєв (президент БК "Дніпро". – Ред.) буде президентом федерації, то нехай ухвалює рішення. Я несу відповідальність за всіх дітей, які грають у баскетбол, за всіх людей в цьому виді спорту і за всі клуби. Припустимо, ми помилилися, а 3 квітня світ переможе коронавірус. Якщо мені заявлять, що я ухвалив занадто кардинальне рішення, – піду у відставку. Якщо не заявлять – працюватиму далі", – резюмував Бродський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація баскетболу скасувала відбір на Олімпійські ігри 2020 року у баскетболі 3х3.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Суперліга
Особа
Михайло Бродський
Тег
Федерація баскетболу України
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Широков Денис
Широков Денис
Свитерок как у Крюгера.
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