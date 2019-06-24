"Наші шанси зростуть": українки готові до старту Євробаскета

Жіноча національна збірна України з баскетболу провела відкрите тренування для ЗМІ в Києві напередодні вильоту до Риги на чемпіонат Європи 2019 року.

Одне із ключових питань, яке цікавило журналістів по завершенні заняття це список із 12 гравчинь, які вирушать на турнір, але Горан Бошковіч запевнив, що ця інформація з’явиться згодом.

тренування збірної України

Травми, які переслідували нашу команду на початку підготовчого періоду, наприкінці зборів уже менше дошкуляли баскетболісткам і до останнього дня у таборі лишилося 14 гравчинь, в тому числі і три дебютантки національної команди: Вероніка Любінець, Оксана Фастова і Влада Волошина.

"Мені важко пригадати чи вдалося нам зіграти хоча б одну гру повним, оптимальним складом, здається це таки була одна гра. Свої найкращі матчі ми маємо зіграти уже на чемпіонаті, ми маємо докласти максимум зусиль, підтримувати один-одного. Наші шанси зростуть, якщо ми будемо разом, якщо ми будемо єдиним цілим і слідувати нашим правилам, як у захисті так і у нападі", - сказав Горан Бошковіч, підсумовуючи підготовчий період збірної.

тренер українок Горан Бошковіч

Вечірнє тренування національної збірної також відбудеться у Палаці спорту, а у вівторок зранку національна команда вирушить прямим рейсом до Риги, де уже у четвер пройде випробування чинними чемпіонками Європи – збірною Іспанії.

Нагадаємо, окрім Іспанії на груповому етапі чемпіонату Європи наша команда зіграє проти Латвії та Великої Британії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери оцінили шанси збірної України на перемогу в жіночому Євробаскеті-2019.

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