Український баскетболіст южненського "Хіміка", який був визнаний найкращим молодим гравцем Суперліги Парі-Матч Андрій Войналович подав заявку на участь у драфті НБА 2020 року.

На офіційному сайті Національної баскетбольної асоціації з'явився список з 205 гравців, які хочуть взяти участь у щорічній події НБА. Войналович є єдиним представником України, який подав заявку на драфт.

Андрій Войналович Slamdunk.ru

У регулярному сезоні української Суперліги форвард "Хіміка" зіграв 24 матчі, проводячи на майданчику в середньому 28 хвилин і набираючи в середньому 7,9 очок, 1,7 передач і 4 підбирання. На його рахунку також 11 поєдинків за збірну України до 20 років, в яких він набирав в середньому 15,8 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі зробили підбірку найкращих кидків українського баскетболіста Святослава Михайлюка, який у нинішньому сезоні НБА виступав за "Детройт".