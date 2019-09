Найгірший в історії: США зганьбилися на ЧС із баскетболу

Збірна США знову зазнала поразки на чемпіонаті світу з баскетболу, який цими днями відбувається у Китаї.

Після сенсаційної невдачі у чвертьфінальній битві з Францією підопічні Грега Поповича у турнірі за 5-8 місця поступилися сербам – 89:94.

"Зоряно-смугасті" просто огидно почали поєдинок, пропустивши вже у першій чверті 32 очки і завершивши її з відставанням у неймовірні 25 пунктів. Серби, забезпечивши собі настільки комфортну перевагу, почали грати строго на результат.

