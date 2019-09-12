Найгірший в історії: США зганьбилися на ЧС із баскетболу

Збірна США знову зазнала поразки на чемпіонаті світу з баскетболу, який цими днями відбувається у Китаї.
Після сенсаційної невдачі у чвертьфінальній битві з Францією підопічні Грега Поповича у турнірі за 5-8 місця поступилися сербам – 89:94.
🇷🇸🙌 Serbia beat @usabasketball in a thrilling ending! #SRBUSA– Basketball World Cup (@FIBAWC) 12 вересня 2019 р.
#SrbijaGotGame @KSSrbije #FIBAWC pic.twitter.com/PsUF51lgY1
США – Сербія
США – Сербія
"Зоряно-смугасті" просто огидно почали поєдинок, пропустивши вже у першій чверті 32 очки і завершивши її з відставанням у неймовірні 25 пунктів. Серби, забезпечивши собі настільки комфортну перевагу, почали грати строго на результат.
. @ Khris22m steals it and slams it on the other end 🔨– Basketball World Cup (@FIBAWC) 12 вересня 2019 р.
End of Q3: 🇷🇸 71 - 68 🇺🇸 #SRBUSA #USAGotGame #FIBAWC @usabasketball pic.twitter.com/ZdcHxyKVKp
Американцям перед великою перервою вдалося скоротити відставання у рахунку до чотирьох балів, проте у другій половині вони почали допускати багато втрат і так і не змогли перевести гру хоча б в овертайм.
США – Сербія
США – Сербія
США – Сербія
Таким чином, Штати вперше у своїй історії не потрапили навіть до топ-6 одного з трьох найбільших турнірів, у яких беруть участь (Олімпіада, ЧС і чемпіонат Америки).
Як повідомляв OBOZREVATEL, груди бразильської фанатки ледь не зірвали трансляцію матчу чемпіонату світу з баскетболу 2019 року.
Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу з баскетболу" на сайті "OBOZREVATEL".