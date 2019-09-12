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12 вересня • оновлено в 20:39
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/ Баскетбол

Найгірший в історії: США зганьбилися на ЧС із баскетболу

1.4т Читати матеріал російською

Збірна США знову зазнала поразки на чемпіонаті світу з баскетболу, який цими днями відбувається у Китаї.

Після сенсаційної невдачі у чвертьфінальній битві з Францією підопічні Грега Поповича у турнірі за 5-8 місця поступилися сербам – 89:94.

США – Сербія

США – Сербія

США – Сербія

США – Сербія

"Зоряно-смугасті" просто огидно почали поєдинок, пропустивши вже у першій чверті 32 очки і завершивши її з відставанням у неймовірні 25 пунктів. Серби, забезпечивши собі настільки комфортну перевагу, почали грати строго на результат.

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Американцям перед великою перервою вдалося скоротити відставання у рахунку до чотирьох балів, проте у другій половині вони почали допускати багато втрат і так і не змогли перевести гру хоча б в овертайм.

США – Сербія

США – Сербія

США – Сербія

США – Сербія

США – Сербія

США – Сербія

Таким чином, Штати вперше у своїй історії не потрапили навіть до топ-6 одного з трьох найбільших турнірів, у яких беруть участь (Олімпіада, ЧС і чемпіонат Америки).

Як повідомляв OBOZREVATEL, груди бразильської фанатки ледь не зірвали трансляцію матчу чемпіонату світу з баскетболу 2019 року.

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Тема
Чемпіонат світу з баскетболу
Місце
Китай
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Карпов Стас
Карпов Стас
Это Путин виноват.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Карпов Стас, винувата лінь, а твій ідол - просто старий лузер.
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