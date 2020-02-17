На Матчі зірок НБА побили рекорд Кобі Браянта – фото, відео

У Чикаго відбувся 69-й Матч зірок НБА. Команда ЛеБрона Джеймса обіграла команду Янніса Адетокунбо – 157:155.

Перед початком поєдинку легенда "Лейкерс" Меджік Джонсон оголосив 8 секунд мовчання в пам'ять про Кобі Браянта та Девіда Стерна. Колишній комісар НБА Девід Стерн помер 1 січня на 78-му році життя після крововиливу в мозок. 41-річний Кобі Браянт, його 13-річна дочка Джіанна та ще 7 осіб загинули 26 січня внаслідок падіння вертольота в Каліфорнії.

Матч зірок НБА

Матч зірок було організовано в новому форматі на честь легенди "Лейкерс" Браянта. Перші три чверті являли собою мініматчі, кожен із яких починався з рахунку 0:0. Четверта чверть відбувалася без контролю часу доти, доки одна команда не набрала потрібної кількості очок – суми набраних балів переможця перших трьох чвертей плюс 24. Під №24 Кобі Браянт виступав протягом більшої частини кар'єри в НБА.

Матч зірок НБА

Команда Адетокунбо несподівано виграла перші три чверті – 133:124. Кінцівка вийшла дуже динамічною та гостроцікавою. Перед Командою ЛеБрона стояло надзвичайно складне завдання – швидше за суперника дістатися до позначки 157 очок за відставання "-9". І їй це вдалося. Вирішальне влучання з лінії штрафних на рахунку одноклубника ЛеБрона по "Лейкерс" Ентоні Девіса.

ЛеБрон Джеймс у 16-й раз за кар'єру вийшов у стартовому складі на Матч зірок НБА, що є рекордом. Джеймс обігнав Кобі Браянта, з яким раніше ділив перше місце (по 15 виходів у старті). Команда ЛеБрона виграла третій поспіль Матч зірок з того часу, як НБА дозволила капітанам самим формувати власну команду через драфт.

Матч зірок НБА

Найрезультативнішим гравцем показав себе Кавай Леонард (30 очок, 7 підбирань), який отримав звання MVP Матчу зірок. За рішенням НБА, відтепер ця нагорода носить ім'я Кобі Браянта.

Матч зірок НБА

Матч зірок НБА

Матч зірок НБА

Матч зірок НБА

Матч зірок НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЛеБрон Джеймс повторив трюк Кобі Браянта в матчі НБА.

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