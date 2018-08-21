На Азіатських іграх спалахнув грандіозний секс-скандал

Чотири баскетболіста збірної Японії були виключені з команди після того, їх помітили в компанії дівчат легкої поведінки. Інцидент стався на Азіатських іграх, які проходяnm в Індонезії.

Юя Нагайосі, Такуя Хасімото, Такумі Сато nf Кейта Імамура, одягнені в форму національної збірної, відправилися до ресторану, а пізніше - у стрип-бар. Провівши там кілька годин, спортсмени повернулися до готелю в компанії чотирьох дівчат, які покинули номери лише на наступний ранок, пише The Guardian.

Глава японської делегації на Азіатських іграх повідомив, що баскетболісти були відправлені на батьківщину за свій рахунок, і більше не допоможуть команді на змаганнях. Цікаво, що Хасімото і Імамура стали найрезультативнішими у складі збірної в переможній грі з Катаром (82:71).

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