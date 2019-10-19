Суперліга Парі-Матч: "Миколаїв" з боєм поступився вдома "Дніпру"

Баскетбольний клуб Миколаїв програв удома Дніпру в поєдинку регулярного чемпіонату країни в Суперлізі Парі-Матч – 73:80.

Команди в різному статусі підійшли до очного поєдинку в чемпіонаті України. Один з головних фаворитів сезону "Дніпро" зазнав домашньої поразки від дебютанта Прометея. Натомість Миколаїв після двох поразок на старті здобув вдома проти Харківських Соколів першу перемогу.

Однак емоційного піднесення господарям вистачило лише на стартову чверть, у якій вони захопили незначну перевагу. Уже з другої 10-хвилинки гості перехопили контроль за ходом боротьби. Поступово Дніпро вийшов вперед за основними статистичними показниками та в рахунку. Рівним залишився здобуток лідерів команд у першій половині – Приймак та Санон набрали по 10 очок.

Втім миколаївці не збиралися капітулювати. По перерві господарі вирівняли хід боротьби. Лідерські якості в цей період проявили Адедиран з Луценком. Останній триочковим до мінімуму скоротив різницю. На це першими очками в матчі влучанням з-за дуги відповів Коломойський.

У заключній чверті команди фактично з початку боролися за перемогу. Різниця скорочувалася до мінімуму, господарі навіть виходили вперед, та все ж більше сил виявилося в Дніпра, гравці якого краще зіграли в заключні хвилини під щитом суперника.

У підсумку Дніпро здобув нелегку перемогу в Миколаєві.

Миколаїв – Дніпро – 73:80 (16:12, 14:29, 26:19, 17:20)

Миколаїв: Зотов (9 + 6 передач – 5 втрат), Луценко (15 + 5 підбирань), Приймак (16 + 6 підбирань), Онуфрієв (8 + 5 підбирань + 3 перехоплення + 2 блок-шота), Брістол (7 + 7 підбирань) – старт; Девелл (4), Хохоник (4), Давидюк, Юрченко, Адедіран (10)

Дніпро: Дугат (12 + 6 підбирань), Закурдаев (7), Глєбов (4 + 4 передачі), Тимофієнко (7 + 7 підборів), Фесенко (7 + 5 підборів) – старт; Чумаков (7), Шундель (8), Корнієнко (9 + 13 підборів), Санон (16), Коломойський (3)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні відбулися поєдинки чергового ігрового дня, головною подією якого стала поразка чемпіона "Хіміка" від новачка ліги "Прометея".

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