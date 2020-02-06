"Миколаїв" виграв битву аутсайдерів Суперліги Парі-Матч

МБК "Миколаїв" здобув важку перемогу над "Харківськими Соколами" у битві аутсайдерів Суперліги Парі-Матч.
"Корабели" були сильнішими на своєму майданчику – 81:64.
Гра вийшла дуже цікавою, подарувавши вболівальникам неймовірні емоції. Гості з перших хвилин нав'язали супернику свій баскетбол і змогли відірватися на п'ять пунктів на початку другої чверті.
Миколаїв – Соколи
ФБУ
Наставник миколаївської команди Володимир Черній відреагував на ситуацію тайм-аутом, який позитивно вплинув на його підопічних. Господарі паркету зуміли перевернути хід матчу і перед великою перервою вели в сім пунктів.
Тренеру "соколів" Євгену Мурзіну вдалося завести своїх хлопців, які знову вийшли вперед на початку третьої 10-хвилинці. Але після цього "корабели" змогли взяти себе в руки і піти у відрив. Господарі отримали комфортну перевагу в 12 пунктів, яку зберігли до фінальної сирени.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" вийшов до плей-офф Кубка Європи ФІБА і дізнався суперника по чвертьфіналу.
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