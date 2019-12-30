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30 грудня • оновлено в 16:52
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"Миколаїв" обіграв "Київ-Баскет" в приголомшливому чвертьфіналі Кубка України

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Столичний "Київ-Баскет" драматично програв МБК "Миколаїв" у першому матчі 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу.

Команда Айнарса Багатскіса в палаці спорту "Венето" не змогла здійснити камбек, поступившись – 88:104.

Обидва колективи подарували вболівальникам дуже яскравий і результативний баскетбол. Господарі майданчика до середини першої чверті відірвалися від суперника на 11 пунктів і, здавалося, забезпечили собі комфортну перевагу. Однак "корабели" тут же відповіли ривком 0:12.

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Київ-Баскет – Миколаїв

Київ-Баскет – Миколаїв

ФБУ

Саме цей момент і послужив поштовхом до початку справжніх гойдалок на паркеті. Лідер в матчі змінювався чи не після кожної атаки. Особливо вдавалася гра американському форварду гостей Квентіну Петерсону, який в підсумку став найрезультативнішим у поєдинку, набравши фантастичні 44 очки.

І "Київ-Баскету", і "Миколаєву" вдавалися спроби з-за дуги, що вилилося в 160 забитих очок до старту вирішальної чверті (79:81). Остання 10-хвилинка була за гостями, які відразу оформили фору в +9 і довели зустріч до перемоги.

Відзначимо, що матч-відповідь пройде у Миколаєві 4 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" здобув дві перемоги на старті другого групового турніру в Кубку Європи ФІБА.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Кубок України з баскетболу
Теги
МБК Миколаїв Київ-Баскет
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