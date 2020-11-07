Михайлюк: якщо ти не готовий, ще одного шансу в НБА можуть не дати

Український баскетболіст "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк розповів, що потрібно для того, щоб стати відмінним атакувальним захисником у сучасній НБА.

За словами гравця збірної України, дуже важливо знати свою роль із самого початку виступу в команді.

"Якщо ти не суперталант, як Зайон Вільямсон, Лука Дончіч, Джа Морантi, Трей Янг, то значить ти приходиш у клуб, де є такі хлопці. Ти повинен зрозуміти свою роль, вчитися, не засмучуватися, якщо не граєш, просто спокійно працювати. Просто потрібно показати, що тобі не байдуже, ти багато працюєш, працювати додатково. Необхідно показати, що ти будеш готовий, коли тебе випустять. Сезон довгий. Хтось вилетить зі складу. Це баскетбол. У регулярному чемпіонаті 82 матчі, так що потрібно бути готовим, коли тебе випустять. Ще одного шансу тобі можуть не дати", – цитує Михайлюка basket.com.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тренер "Детройт Пістонс" Дуейн Кейсі відзначив прогрес українця Святослава Михайлюка в рамках підготовки команди до нового сезону.