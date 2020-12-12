Українець Михайлюк став найкращим у першому передсезонному матчі НБА

Український захисник "Детройта" Святослав Михайлюк яскраво стартував у передсезонному турнірі Національної баскетбольної асоціації (НБА), взявши участь у матчі проти "Нью-Йорка" 84:90.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, за 16 хвилин на майданчику набрав 14 очок (0/1 двоочкових, 4/8 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 2 підбирання та здiйснив 3 перехоплення.

Один із "трюльникiв" Михайлюка став справжньою окрасою в грі. М'яч після кидка гравця збірної України вдарився об дужку, вискочив на поверхню щита і після цього залетів у кільце.

У наступному матчі "Детройт" Михайлюка зіграє 14 грудня знову проти "Нью-Йорка".

Нагадаємо, що "Детройт Пістонс" активував опцію продовження контракту з нашим співвітчизником на сезон 2020/21.

За рік Свят отримає 1,663 млн доларів. Його зарплата стане гарантованою починаючи з суботи, 21 листопада.