Українець Михайлюк став найкращим у першому передсезонному матчі НБА

Український захисник "Детройта" Святослав Михайлюк яскраво стартував в передсезонному турнірі Національної баскетбольної асоціації ( НБА ), взявши участь в матчі проти "Нью-Йорка" 84:90.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, за 16 хвилин на майданчику набрав 14 очок (0/1 двоочкових, 4/8 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 2 підбирання та здiйснив 3 перехоплення.

Один з "трюльникiв" Михайлюка став справжньою окрасою в грі. М'яч після кидка гравця збірної України вдарився об дужку, вискочив на поверхню щита і після цього залетів у кільце.

У наступному матчі "Детройт" Михайлюка зіграє 14 грудня знову проти "Нью-Йорка".

Нагадаємо, що "Детройт Пістонс" активував опцію продовження контракту з нашим співвітчизником на сезон 2020/21.

За рік Свято отримає 1,663 млн доларів. Його зарплата стане гарантованою, починаючи з суботи, 21 листопада.