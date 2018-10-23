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Михайлюк офіційно дебютував за "Лос-Анджелес Лейкерс"

2.6тЧитати матеріал російською

Вихованець баскетбольної школи "Черкаських Мавп", захисник збірної України і "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк дебютував у офіційному матчі клубу в чемпіонаті НБА.

За 50 секунд до завершення овертайму в епічній битві проти "Сан-Антоніо Сперс", команда Михайлюка вела 4 очки, але примудрилася програти — 142:143. Український захисник провів на майданчику 17 хвилин, але не зміг набрати жодного очка, зробивши 2 підбирання і 3 перехоплення.

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Михайлюк і Леброн: спільний дебют у "Лейкерс"

У складі "Лейкерс" результативністю відзначилися Кайл Кузма — 37 очок, а також легендарний Леброн Джеймс — 32 очки.

Пізніше дебют Михайлюка викликав позитивні коментарі у вболівальників. Українські фанати висловлюють слова підтримки своєму земляку, незважаючи на відсутність набраних очок.

"Усе в нього буде добре, головне, що він впорався у захисті. Якщо він займатиме нейтральну позицію у захисті, то йому будуть давати грати, а далі — справа часу, коли він стане потрапляти із нормальним відсотком", — пишуть користувачі.

Михайлюк офіційно дебютував за "Лос-Анджелес Лейкерс"

Також користувачі акцентують увагу на його результативних передачах у матчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк розповів про НБА, національну збірну та життя у США.

Читайте всі новини по темі "НБА" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НБА
Особа
Святослав Михайлюк
Об'єкт
Лос-Анджелес Лейкерс
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