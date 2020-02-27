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27 лютого • оновлено в 20:18
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Михайло Бродський – меценат спортивного року на Черкащині

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Президент Федерації баскетболу України та меценат черкаського спорту - Михайло Бродський удостоєний знакової нагороди! Очільник ФБУ став меценатом року на Черкащині! Відзнака була запроваджена щорічною церемонією "Спортивне сузір'я".

Значні досягнення та вливання у баскетбол від Михайла Бродського були поміченими цьогоріч обласною владою.

У 2019-му році завдяки президентові ФБУ та меценату баскетболу у Черкасах з'явився нова сучасна баскетбольна зала. На ремонт будови у ЗОШ №18 "Групою Венето" було витрачено інвестиції на суму понад 100 тисяч доларів.

Михайло Бродський – меценат спортивного року на Черкащині

Корпорація "Група Венето" і меценат, голова Федерації баскетболу України, Михайло Бродський вирішили осучаснити унікальну спортивну залу школи, щоб учням закладу було комфортніше займатися фізкультурою і проводити тренування.

Замість лінолеуму - новий та сучасний паркет із канадського клену. Ремонт роздягалень, нові щити, бойлери та трибуни для глядачів.

Михайло Бродський – меценат спортивного року на Черкащині

Роботи із заміни підлоги були виконані за найкоротші терміни – протягом місяця. Їх виконали до початку опалювального сезону, щоб із жовтня діти школи вже займалися у оновлені спортивній залі.

Вже зараз зала приймає змагання Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги, там також займається чимало юних спортсменів.

Михайло Бродський – меценат спортивного року на Черкащині

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Також у 2019-му році за ініціативи Михайла Бродського відбувся благодійний аукціон, на якому зібрали 200 тисяч гривень на лікування юного футболіста Олега Рудніцького.

На торгах були представлені п’ять цінних лотів, за які вдалось зібрати 94700 гривень. Михайло Бродський подвоїв цю суму тож вона склала 189 400 гривень.

Михайло Бродський – меценат спортивного року на Черкащині

Окрім участі в торгах, присутні також могли жертвувати кошти у скриньку. Там було зібрано 10608 гривень. Разом із виручкою за лоти, повна сума аукціону склала 200 008 гривень.

Як результат, Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА вручило Михайлові Юрійовичу нагороду "Спортивне сузір'я 2019" у номінація "Меценат спорту". Відзнаку отримав керівник корпорації "Група Венето" Олександр Згіблов.

Михайло Бродський – меценат спортивного року на Черкащині

Михайло Бродський – меценат спортивного року на Черкащині

Великі інвестиції Михайло Бродський робить і в баскетбольну школу "Черкаських Мавп" звідки вийшли такі гравці національної збірної України, як Святослав Михайлюк, Олександр Кобець та Іван Ткаченко. Нагадаємо, що Михайлюк цього року взяв участь в Зоряному вікенд НБА, де зіграв у Матчі зірок, що сходять.

Михайло Бродський – меценат спортивного року на Черкащині

Відзначимо також, що на "Спортивному сузір'ї" неабияк були представлені й інші представники "Черкаських Мавп". Гравці "Мавп" Нікіта Руслов та Іван Ткаченко стали номінантами у категорії "Кращий спортсмен з олімпійських видів спорту". А Федерація баскетболу Черкаської області стала кращою у номінації "Федерація з ігрових видів спорту". Нагороду отримав гендиректор "Черкаських Мавп" Володимир Гриценко.

Михайло Бродський – меценат спортивного року на Черкащині

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Михайло Бродський
Тег
БК Черкаські Мавпи
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