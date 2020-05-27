"Ми, українці, завжди за себе постоїмо": Лень - про бійки в НБА

Максим Богданов Баскетбол 20:51, 27.05.2020 Оновлено: 20:59, 27.05.2020

Центровий збірної України Олексій Лень прокоментував свою участь в бійках під час матчів Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Олексій Лень
ФБУ

"Я просто граю в свою гру. Мені здається, що зазвичай зі мною все починають бійку. Ми, українці, завжди за себе постоїмо. Я ніколи не починаю перший, але я завжди за себе зумію постояти", - цитує українського гравця "Сакраменто" tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леня оштрафували на 15 тисяч доларів за бійку із зоряним гравцем "Портленда" Сі Джей Маккалумом під час матчу НБА.

Нагадаємо, що конфлікт між баскетболістами стався 8 березня в третій чверті поєдинку, перемогу в якому здобула команда українця з рахунком 123:111.

23 березня в поєдинку з Лос-Анджелес Кліпперс наш баскетболіст посварився з форвардом Монтрезом Харрелом, за що обох покарали технічними фолами.

Раніше він боровся з Хассаном Уайтсайдом.

Поклав на паркет Рассела Уестбрука.

Роздратував Ніка Янга.

І дістав Джиммі Батлера.

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