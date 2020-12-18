"Мавпи" проти "Прометея": анонс Суперліги Паріматч 18 грудня

"Черкаські Мавпи" – "Прометей"

Черкаси, ПС "Будівельник"

Початок матчу – 18:30

Трансляція – Oboz TV, YouTube ФБУ

У п'ятницю, 18 грудня, в єдиному матчі ігрового дня один з аутсайдерів Суперліги Паріматч "Черкаські Мавпи" прийме на своєму майданчику команду з трійки лідерів – "Прометей".

Господарі здобули лише 2 перемоги в 13 поєдинках, а гості виграли 8 матчів з 12. Перша зустріч клубів у нинішньому сезоні закінчилася розгромною перемогою представників Кам'янська з рахунком 101:80.

Обидві команди підходять до гри в повній бойовій готовності. "Мавпи" починають набирати обертів після повернення ключових баскетболістів, що доводять перемога над "Тернополем" та опір, який підопічні Максима Міхельсона чинили лідерам чемпіонату "Київ-Баскету", незважаючи на поразку.

Що стосується "Прометея", то до складу команди після дискваліфікації повертається Макс Маєрс, який пропустив зустріч з "Одесою".

Варто зазначити, що для обох клубів це матч стане останнім у 2020 році, оскільки Федерація баскетболу України (ФБУ) призупинить усі першості країни, починаючи з 23 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 17 грудня, відбулося перше за довгий час столичне дербі. "Київ-Баскет" здійснив камбек і добув важку перемогу над "Будівельником".