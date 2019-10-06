Ігри в Черкасах і Києві: анонс Суперліги Парі-Матч 6 жовтня

Поєдинками в Києві, Черкасах та Кам'янському продовжиться регулярний чемпіонат України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч.

Черкаські Мавпи — Дніпро

Черкаси, ПС Будівельник

Початок матчу — 14:00

Трансляція — ObozTV, FBU.ua

Черкаські Мавпи проведуть другий домашній матч вихідних, в якому зіграють проти Дніпра. Команда Максима Міхельсона виграла стартовий матч сезону, здолавши в овертаймі Харківських Соколів, а тепер на черкасців чекає протистояння із принциповим суперником, який на старті сезону виглядає дуже переконливо. Гості мають ширшу ротацію, особливо враховуючи відїзд Івана Ткаченка та Микити Руслова до збірної України 3х3. Але не забуваємо, що Мавпи грають вдома, що може стати додатковим козирем для команди Міхельсона.

Київ-Баскет — Харківські Соколи

Київ, СК Мередіан

Початок матчу - 15:00

Трансляція — FBU.ua

Свій перший матч в сезоні Суперліги Парі-Матч проведе столичний Київ-Баскет, який зіграє проти Харківських Соколів. Дебютанти чемпіонату проведуть другий виїзний матч баскетбольного вікенду: команда Володимира Коваля була близька до героїчної перемоги в Черкасах, але дотиснути Мавп не змогла, досі залишаючись без першої “вікторії” в елітному дивізіоні. Дебютувати за киян в цьому матчі зможе останній новачок команди Богдан Близнюк, який проведе свій перший в кар'єрі матч в чемпіонаті України.

Прометей — Миколаїв

Кам’янське, СК Прометей

Початок матчу — 16:00

Трансляція — XSPORT, FBU.ua

Другий домашній матч поспіль зіграє і Прометей, який розпочав свій сезон з важкої домашньої перемоги над Запоріжжям. Миколаївці запоріжцям програли, але програли на виїзді. Для “корабелів” це буде другий виїзний матч за останні три дні, тож запас свіжості буде більшим, звичайно у Прометея, який зіграє лише один матч за тиждень. Саме господарі вважатимуться фаворитом цього матчу, американські новачки Миколаєва лише налагоджують зв’язки з партнерами, але “корабели” команда досвідчена, що може допомогти їм зачепитись у грі проти вибухового колективу Карлієса Муйжнієкса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні чемпіон України здобув першу перемогу в Суперлізі Парі-Матч.

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