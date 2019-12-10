Матч зірок Суперліги Парі-Матч: стали відомі деталі грандіозного баскетбольного шоу

1 лютого столичний Палац Спорту прийме ефектне баскетбольне шоу. Вперше з 2012 року у Києві відбудеться Матч зірок Суперліги.

Нагадаємо, що після повернення в Україну формату "Матчу Зірок" Федерація баскетболу провела уже три зіркові вікенди. Вони почергово відбулися у Дніпрі, Миколаєві та Запоріжжі. До масштабів столичного Палацу Спорту зіркове свято уже готове у цьому сезоні!

Матч відбудеться у форматі протистояння Зірок України проти Зірок Легіону. Лозунгом цьогорічного свята буде "Назад у майбутнє". Цілком ймовірним у цей день дивовижне повернення на баскетбольний паркет зірок минулого та сьогодення, таких, як Ренді Кулпеппер та яскраве світло зірок наших днів та майбутнього, таких як Ісуф Санон.

Окрім того, уболівальники стануть свідками конкурсної програми, де визначатимуть переможців у конкурсах майстерності, слем-данків та триочкових атак. Повна програма свята буде оголошена за три тижні до старту івенту, а голосування уболівальників розпочнеться 2-го січня. Уже протягом цього тижня буде представлено логотип Матчу зірок Суперліги Парі-Матч 2020.

Продаж квитків розпочався з 25 листопада. Перші два тижні передпродаж показав неабиякий інтерес збоку уболівальників до зіркового свята. З онлайн продажу були викуплені майже усі квитки за квотою "передпродажу". На сьогодні визначилась ціна на квитки Матчу Зірок Суперліги Парі-Матч. Вона коливається від 100 гривень за соціальний квиток і до 1200 за VIP запрошення на гру з додатковими опціями присутності у "зоні гравців".

Варто відзначити, що ближче до Матчу Зірок та відкриття лайнапу гостей свята ціни на квитки мають вирости. Тому поспішіть заздалегідь придбати перепустку на п’ятигодинне баскетбольне шоу у київському Палаці Спорту.

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