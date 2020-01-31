Матч Зірок Суперліги Парі-Матч: розклад шоу

Вже найближчої суботи, 1 лютого, у київському Палаці спорту пройде головний баскетбольний івент зими – Матч Зірок Суперліги-2020 (квитки тут).

До вашої уваги розклад події, яка проходитиме в столиці вперше з 2012 року:

12:50. Відкриття дверей Палацу спорту

13:30. Початок Матчу Зірок-2020

14:00. Конкурс майстерності

14:45. Конкурс триочкових

15:35. Конкурс слем-данків

16:10. Представлення гравців Матчу Зірок

16:15. Початок Матчу Зірок – Україна проти Легіону

17:50. Після завершення Матчу Зірок нагородження MVP та виступ Barjort Dunkers.

Матч Зірок Суперліги Парі-Матч ФБУ

Протягом заходу на вболівальників чекатиме багато активностей, зокрема розважальні зони, виступи популярних виконавців, безліч конкурсів та флешмобів, розіграшів квитків на баскетбольні події та, звичайно, перфоманси від французської команди данкерів-акробатів – перед початком конкурсів, у великій перерві матчу та після його завершення.

Зазначимо, що графік подій може трохи змінюватись відповідно до проходження конкурсної програми.

До вашої уваги повні склади учасників Матчу Зірок:

Зірки України: Максим Луценко ("Миколаїв"), Кирило Марченко ("Хімік"), Олексій Онуфрієв ("Миколаїв"), Андрій Войналович ("Хімік"), Макс Конате ("Прометей") – старт, Денис Лукашов ("Прометей"), Богдан Близнюк, Максим Пустозвонов, В’ячеслав Петров (всі – "Київ-Баскет"), Кирило Фесенко, Максим Корнієнко (обидва – "Дніпро"), Андрій Мироненко ("Запоріжжя").

Зірки Легіону: Генрі Дугат ("Дніпро"), Квентін Петерсон ("Миколаїв"), Кіндал Хілл ("Київ-Баскет"), Сеад Хаджифейзович ("Черкаські Мавпи"), Рамел Браун ("Одеса") – старт, Брюс Мессі ("Одеса"), Джаред Террелл ("Дніпро"), Льюїс Салліван ("Хімік"), Діон Райт ("Черкаські Мавпи"), Майкл Маєрс ("Прометей"), Делван Грем ("Харківські Соколи"), Брендон Рендольф ("Запоріжжя").

Конкурс майстерності: Генрі Дугат ("Дніпро"), Айзея Вільямс ("Хімік"), Марек Классен ("Київ-Баскет"), Ілля Сидоров ("Прометей"), Брюс Мессі ("Одеса"), Нікіта Руслов ("Черкаські Мавпи"), Брендон Рендольф ("Запоріжжя"), Максим Луценко ("Миколаїв"), Роман Козлов ("Харківські Соколи").

Конкурс триочкових: Максим Пустозвонов ("Київ-Баскет"), Андрій Мироненко ("Запоріжжя"), Кирило Марченко ("Хімік"), Брюс Мессі ("Одеса") , Олексій Онуфрієв ("Миколаїв"), Діон Райт ("Черкаські Мавпи"), Максим Закурдаєв ("Дніпро"), Денис Лукашов ("Прометей"), Роман Козлов ("Харківські Соколи")

Конкурс данків: Квентін Петерсон ("Миколаїв"), Макс Конате ("Прометей"), Павло Крутоус ("Київ-Баскет"), Іван Ткаченко ("Черкаські Мавпи"), Олександр Тарасенко ("Харківські Соколи"), Майкл Маєрс ("Прометей")

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка "Дніпра" Кирило Фесенко розповів про те, як зустрічався на майданчику з загиблим Кобі Браянтом.

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