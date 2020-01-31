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31 січня • оновлено в 10:36
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Матч Зірок Суперліги Парі-Матч: розклад шоу

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Вже найближчої суботи, 1 лютого, у київському Палаці спорту пройде головний баскетбольний івент зими – Матч Зірок Суперліги-2020 (квитки тут).

До вашої уваги розклад події, яка проходитиме в столиці вперше з 2012 року:

12:50. Відкриття дверей Палацу спорту

13:30. Початок Матчу Зірок-2020

14:00. Конкурс майстерності

14:45. Конкурс триочкових

15:35. Конкурс слем-данків

16:10. Представлення гравців Матчу Зірок

16:15. Початок Матчу Зірок – Україна проти Легіону

17:50. Після завершення Матчу Зірок нагородження MVP та виступ Barjort Dunkers.

Матч Зірок Суперліги Парі-Матч

Матч Зірок Суперліги Парі-Матч

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Кам'янске приєдналося до проекту "Тренування з зіркою"

Протягом заходу на вболівальників чекатиме багато активностей, зокрема розважальні зони, виступи популярних виконавців, безліч конкурсів та флешмобів, розіграшів квитків на баскетбольні події та, звичайно, перфоманси від французської команди данкерів-акробатів – перед початком конкурсів, у великій перерві матчу та після його завершення.

Зазначимо, що графік подій може трохи змінюватись відповідно до проходження конкурсної програми.

До вашої уваги повні склади учасників Матчу Зірок:

Зірки України: Максим Луценко ("Миколаїв"), Кирило Марченко ("Хімік"), Олексій Онуфрієв ("Миколаїв"), Андрій Войналович ("Хімік"), Макс Конате ("Прометей") – старт, Денис Лукашов ("Прометей"), Богдан Близнюк, Максим Пустозвонов, В’ячеслав Петров (всі – "Київ-Баскет"), Кирило Фесенко, Максим Корнієнко (обидва – "Дніпро"), Андрій Мироненко ("Запоріжжя").

Зірки Легіону: Генрі Дугат ("Дніпро"), Квентін Петерсон ("Миколаїв"), Кіндал Хілл ("Київ-Баскет"), Сеад Хаджифейзович ("Черкаські Мавпи"), Рамел Браун ("Одеса") – старт, Брюс Мессі ("Одеса"), Джаред Террелл ("Дніпро"), Льюїс Салліван ("Хімік"), Діон Райт ("Черкаські Мавпи"), Майкл Маєрс ("Прометей"), Делван Грем ("Харківські Соколи"), Брендон Рендольф ("Запоріжжя").

Конкурс майстерності: Генрі Дугат ("Дніпро"), Айзея Вільямс ("Хімік"), Марек Классен ("Київ-Баскет"), Ілля Сидоров ("Прометей"), Брюс Мессі ("Одеса"), Нікіта Руслов ("Черкаські Мавпи"), Брендон Рендольф ("Запоріжжя"), Максим Луценко ("Миколаїв"), Роман Козлов ("Харківські Соколи").

Конкурс триочкових: Максим Пустозвонов ("Київ-Баскет"), Андрій Мироненко ("Запоріжжя"), Кирило Марченко ("Хімік"), Брюс Мессі ("Одеса") , Олексій Онуфрієв ("Миколаїв"), Діон Райт ("Черкаські Мавпи"), Максим Закурдаєв ("Дніпро"), Денис Лукашов ("Прометей"), Роман Козлов ("Харківські Соколи")

Конкурс данків: Квентін Петерсон ("Миколаїв"), Макс Конате ("Прометей"), Павло Крутоус ("Київ-Баскет"), Іван Ткаченко ("Черкаські Мавпи"), Олександр Тарасенко ("Харківські Соколи"), Майкл Маєрс ("Прометей")

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка "Дніпра" Кирило Фесенко розповів про те, як зустрічався на майданчику з загиблим Кобі Браянтом.

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Читайте всі новини по темі "Суперліга" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Суперліга
Місце
Україна Київ
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