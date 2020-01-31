Матч Зірок Суперліги Парі-Матч: названо транслятора грандіозного шоу

У київському Палаці спорту в суботу, 1 лютого, відбудеться Матч Зірок баскетбольної Суперліги Парі-Матч.

Крім самого поєдинку, який пройде в традиційному форматі Зірки України – Зірки Легіону, в рамках заходу будуть проведені конкурси майстерності, триочкових і данків, а глядачів порадують розважальною програмою.

Ті, хто не зможуть потрапити на трибуни арени, мають можливість подивитися шоу у прямому ефірі на телеканалі XSPORT. Початок трансляції – о 13:45.

Матч Зірок Суперліги Парі-Матч ФБУ

Федерація баскетболу України представила розклад свого головного шоу початку зими:

12:50. Відчинення дверей Палацу спорту

13:30. Початок Матчу Зірок-2020

14:00. Конкурс майстерності

14:45. Конкурс триочкових

15:35. Конкурс слем-данків

16:10. Представлення гравців Матчу Зірок

16:15. Початок Матчу Зірок – Україна проти Легіону

17:50. Після завершення Матчу Зірок нагородження MVP та виступ Barjort Dunkers.

Крім того, раніше стали відомі склади команд і учасників різних конкурсів.

Зірки України: Максим Луценко ("Миколаїв"), Кирило Марченко ("Хімік"), Олексій Онуфрієв ("Миколаїв"), Андрій Войналович ("Хімік"), Макс Конате ("Прометей") – старт, Денис Лукашов ("Прометей"), Богдан Близнюк, Максим Пустозвонов, В'ячеслав Петров (всі – "Київ-Баскет"), Кирило Фесенко, Максим Корнієнко (обидва – "Дніпро"), Андрій Мироненко ("Запоріжжя").

Зірки Легіону: Генрі Дугат ("Дніпро"), Квентін Петерсон ("Миколаїв"), Кіндал Хілл ("Київ-Баскет"), Сеад Хаджифейзович ("Черкаські Мавпи"), Рамел Браун ("Одеса") – старт, Брюс Мессі ("Одеса"), Джаред Террелл ("Дніпро"), Льюїс Салліван ("Хімік"), Діон Райт ("Черкаські Мавпи"), Майкл Маєрс ("Прометей"), Делван Грем ("Харківські Соколи"), Брендон Рендольф ("Запоріжжя").

Конкурс майстерності: Генрі Дугат ("Дніпро"), Айзея Вільямс ("Хімік"), Марек Классен ("Київ-Баскет"), Ілля Сидоров ("Прометей"), Брюс Мессі ("Одеса"), Нікіта Руслов ("Черкаські Мавпи"), Брендон Рендольф ("Запоріжжя"), Максим Луценко ("Миколаїв"), Роман Козлов ("Харківські Соколи").

Конкурс триочкових: Максим Пустозвонов ("Київ-Баскет"), Андрій Мироненко ("Запоріжжя"), Кирило Марченко ("Хімік"), Брюс Мессі ("Одеса") , Олексій Онуфрієв ("Миколаїв"), Діон Райт ("Черкаські Мавпи"), Максим Закурдаєв ("Дніпро"), Денис Лукашов ("Прометей"), Роман Козлов ("Харківські Соколи")

Конкурс данків: Квентін Петерсон ("Миколаїв"), Макс Конате ("Прометей"), Павло Крутоус ("Київ-Баскет"), Іван Ткаченко ("Черкаські Мавпи"), Олександр Тарасенко ("Харківські Соколи"), Майкл Маєрс ("Прометей")

Як повідомляв OBOZREVATEL, столичний "Київ-Баскет" достроково вийшов до чвертьфіналу Кубка Європи ФІБА.

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