Матч зірок Суперліги Парі-Матч: ФБУ представила яскраве промо

1 лютого в київському Палаці спорту пройде великий баскетбольний івент – Матч Зірок Суперліги Парі-Матч.

Повною ходою йде голосування за стартові п’ятірки зіркового протистояння, яке пройде у форматі Україна – Легіон (обрати свою зірку можна тут), скоро будуть названі учасники зіркових конкурсів – визначатимуть переможців у конкурсах майстерності, слем-данків та снайперів.

Матч Зірок Суперліги Парі-Матч ФБУ

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Ну і безліч інших сюрпризів, не сумнівайтеся, чекають на гостей зіркової баскетбольної вечірки у столиці.

Ну а поки що до вашої уваги стилізоване ефектне промо-відео зіркового вечора, який проходитиме у столиці вперше з 2012 року. Нагадуємо, що придбати квиток на Матч Зірок ви можете за цим посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, столичний "Київ-Баскет" здобув три перемоги поспіль на старті другого етапу Кубка Європи ФІБА.

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