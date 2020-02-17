"Мандражно": баскетболіст "Барселони" повернувся до збірної України

Зірка збірної України з баскетболу Артем Пустовий зізнався, що з хвилюванням повертався до національної команди після дворічної перерви.

Центровий "Барселони" отримав дозвіл від клубу Євроліги виступити за "жовто-синіх" на старті відбору на Євробаскет-2021 з Австрією (20 лютого) та Угорщиною (23 лютого).

Артем Пустовий (зліва) ФІБА

"Давно мене не було і їхати сюди було трохи мандражно, хоча дуже хотів і хлопців побачити, і з новим тренером поспілкуватися, відчути себе знову в збірній. Хоча я дуже засмучений, що Мішула не приїхав, це моя перша збірна без Мішули, починаючи ще з U-20, коли ми перший раз грали разом, потім багато років в національній", – заявив Пустовий по приїзді до табору команди.

Він також додав, що знаходиться в хороших відносинах з тренером Айнарсом Багатскісом, хоча і не працював під його керівництвом.

Артем Пустовий ФБУ

"Ми були знайомі, ще з часів, коли він був у "Кривбасбаскеті" та "Будівельнику", просто разом не працювали. Навіть в минулому році, коли ми грали з "Ефесом" в Туреччині, він був у залі, підходив до мене, приємно поспілкувалися, але тоді він ще не знав, що буде тренером у збірній України. Зараз теж почали роботу всі разом, він сказав, що радий мене бачити в команді, але поки якихось окремих завдань переді мною він не ставить", – цитує центрового прес-служба Федерації баскетболу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з баскетболу у вівторок, 18 лютого, проведе відкрите тренування напередодні виїзду до Австрії на стартовий матч відбору ЧЄ-2021.

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