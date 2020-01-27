Магія: в мережі згадали найкращий матч в кар'єрі Кобі Браянта

Легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт, який 26 січня загинув в авіакатастрофі в Каліфорнії, увійшов до історії НБА як справжній снайпер.
Браянт за 20 сезонів у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" набрав 33643 очок і входить до четвірки найкращих за результативністю. 22 січня 2006 року Кобі провів один зі своїх найяскравіших поєдинків у кар'єрі.
Стали відомі подробиці загибелі Брайанта
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У матчі з "Торонто" Браянт встановив рекорд результативності ХХІ століття, забивши феноменальне 81 очко. Атакуючий захисник "Лейкерс" забивав на будь-який смак, видавши приголомшливу другу половину гри, за яку примудрився записати на свій рахунок 55 пунктів.
Пропонуємо вашій увазі відео шедеврального перфомансу легенди НБА. Відзначимо, що автором рекорду за кількістю очок, закинутих за одну гру, є Уїлт Чемберлен (100).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кобі Брайант і його 13-річна дочка Джанна загинули в результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спірит" разом з сімома іншими людьми в неділю поблизу Лос-Анджелеса.
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння вертольота легенди НБА.
З'явилися перші відео і фото після авіакатастрофи вертольота в Калабасасі (округ Лос-Анджелеса, Каліфорнія, США), в якій розбився Браянт.
Стали відомі перші подробиці розслідування смерті легендарного баскетболіста після появи інформації про переговори між пілотом і авіадиспетчерами.
У загибелі спортсмена знайшли містичні збіги, а в мережі виявили нібито передбачення його смерті в катастрофі.
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