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27 січня • оновлено в 21:18
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Магія: в мережі згадали найкращий матч в кар'єрі Кобі Браянта

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Легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт, який 26 січня загинув в авіакатастрофі в Каліфорнії, увійшов до історії НБА як справжній снайпер.

Браянт за 20 сезонів у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" набрав 33643 очок і входить до четвірки найкращих за результативністю. 22 січня 2006 року Кобі провів один зі своїх найяскравіших поєдинків у кар'єрі.

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Стали відомі подробиці загибелі Брайанта

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Заповіт Кобі Браянта: 8 найпам'ятніших цитат легенди НБА, які зробили Кобі вічним

У матчі з "Торонто" Браянт встановив рекорд результативності ХХІ століття, забивши феноменальне 81 очко. Атакуючий захисник "Лейкерс" забивав на будь-який смак, видавши приголомшливу другу половину гри, за яку примудрився записати на свій рахунок 55 пунктів.

Пропонуємо вашій увазі відео шедеврального перфомансу легенди НБА. Відзначимо, що автором рекорду за кількістю очок, закинутих за одну гру, є Уїлт Чемберлен (100).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
НБА
Особа
Кобі Браянт
Місце
США Лос Анджелес
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