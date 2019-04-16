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/Баскетбол

В НБА встановили історичний рекорд

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"Лос-Анджелес Кліпперс" здобули в гостях неймовірну перемогу у другій грі першого раунду плей-офф НБА над клубом "Голден Стейт Ворріорс" - 135:131.

Примітно, що по ходу гри "Кліпперс" встановили унікальний рекорд Національної баскетбольної асоціації.

Справа в тому, що за 7 хвилин 30 секунд до завершення 3-й чверті "Ворріорс" лідирували в матчі з перевагою в 31 очко - 94:63. Незважаючи на таку різницю, баскетболісти "Кліпперс" зуміли переломити гру і вирвали перемогу, тим самим зробивши самий найбільший камбек в плей-офф в історії НБА.

До цього матчу, попередній рекорд належав "Лейкерс" в сезоні 1988/89, коли каліфорнійці обіграли "Сіетл" в 4-му матчі серії (97:95, 4: 0), поступаючись по ходу гри 29 очок (12:41).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменна подія відбулася після матчу регулярного чемпіонату НБА в якому "Даллас Маверікс" переміг "Фінікс Санз" - 120:109. Найрезультативнішим у складі переможців став 40-річний ветеран Дірк Новіцкі, який набрав 30 очок і після цього заявив про завершення своєї легендарної кар'єри.

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Тема
НБА
Місце
США
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