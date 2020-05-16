Лікар московського ЦСКА помер від коронавiруса

Максим Богданов Баскетбол 16:33, 16.05.2020

Лікар московського баскетбольного клубу ЦСКА Роман Абжелілов помер від коронавiрусу COVID-19 на 45-му році життя.

Роман Абжелілов
ЦСКА

"Його організм відчайдушно боровся, але так і не зумів впоратися з ускладненнями здоров'я, викликаними коронавирусною інфекцією", - йдеться в повідомленні команди. У Абжелілова залишилися дружина і двоє дітей.

Про зараження лікаря стало відомо 1 травня. Тоді ж він був госпіталізований в лікарню в Комунарцi.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Махачкалі раптово помер головний тренер жіночої збірної Росії з вільної боротьби Магомед Аліомаров. 68-річний фахівець помер в лікарні, в останні дні він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

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